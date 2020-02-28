【新冠肺炎】醫管局稱防疫裝備數量輕微上升可用1個多月

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示醫管局防疫裝備仍有一個多月存量。（曾耀輝攝）

新冠肺炎（武漢肺炎） 疫情持續，本港至今累計共有94宗確診個案。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時醫院管理局共呈報47懷疑個案，就確診新冠肺炎共有94宗個案，其中2宗的個案病人離世，30位病人已經出院，最新出院個案人士分別是第19、20、30及42宗。另62位病人仍然分別在10間公立醫院留醫，當中有1個危殆，4位病人嚴重，另外57個病人情況穩定。

此外，直至今日中午12時，在病床使用方面，公院共使用952張負壓病床；負壓病房的數目是490間，其使用量分別是34%以及53%。

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何婉霞交代醫管局現時所有的防疫裝備數量，包括外科口罩1900萬個、即棄保護衣288萬件、面罩80萬個、N95呼吸器110萬個，由於保護衣陸續運抵本港，加上醫院縮減非緊急服務，以及各位前線醫護人員謹慎使用，防疲裝備的數量有輕微上升，其用量可用1個多月。

她表示，擔心3月的供貨情況，因為不同地方，如南韓、意大利及伊朗均有爆發肺炎的情況，令防護裝備需求急增，加上部分國家禁止出口裝備，但局方會繼續全球搜購有關物資。

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責任編輯：郭詩詩