社署下周逐步恢復部分資助福利服務　資助幼兒中心等部分服務仍暫停

▲ （經濟日報資料圖片）

社署今日(28日)公布，社署資助的福利服務下周一(2日)起逐步恢復，惟部分如所有資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心、長者地區中心及鄰舍中心、殘疾人士社交及康樂中心、綜合青少年服務中心、兒童及青年中心、社區中心等仍停止提供服務。

署方部分仍停止提供的服務：

-所有資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心均停止提供服務，但各中心會按情況開放予有特別需要的服務使用者

-社署資助的中心為本服務，如長者地區中心、長者鄰舍中心、殘疾人士社交及康樂中心、綜合青少年服務中心、兒童及青年中心、社區中心等，中心不對外開放但維持有限度服務

-除因應學校繼續停課至4月20日復課，有關助幼兒中心基本停止提供服務的安排會維持至4月19日，非政府機構應通知其服務使用者有關安排

-綜合家庭服務中心、綜合服務中心等服務單位內供公眾人士使用的地方，包括如資源角、遊戲角等暫停使用

其他可恢復的服務：

-所有住宿照顧服務、綜合家庭服務中心（只提供個案服務）、綜合服務中心（只提供個案服務）、短期食物援助服務、綜合家居照顧服務（只提供膳食、陪診、護理及藥物管理服務）、改善家居及社區照顧服務（只提供膳食、陪診、護理及藥物管理服務）、嚴重殘疾人士家居照顧服務（只提供陪診、護理及藥物管理服務）、嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務（只提供陪診、護理及藥物管理服務）、院舍外展醫生到診服務、熱線服務，以及向免遣返聲請人提供的人道援助，均會繼續運作

-以上除住宿照顧服務和熱線服務如常運作外，其他服務維持有限度服務但不提供小組和活動性的服務。



署方稱，除社署資助的中心為本服務外，其他社署資助的服務，營辦有關服務的非政府機構可按本身情況自行決定是否繼續根據《津貼及服務協議》提供有關服務；又會繼續監察情況及與持份者商討，務求在可行情況下恢復更多為有需要人士提供的公共服務。

責任編輯：陳正怡