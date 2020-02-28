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去年6月政總外遇襲　林卓廷獲通知中止調查

政治 16:14 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

林卓廷指收到警方來信，去年6月30日於政總橋上被襲一事因欠足夠證據，中止調查。（陳宛彤攝）

立法會議員林卓廷去年6月底，於政府總部天橋外遇襲，期間有直播事件經過，不過今日（28日）收到警方來信，稱證據不足而中止調查。

林卓廷表示，接獲警方信件，指其遇襲案件無法認出涉案人士，亦未有其他證據，故決定中止調查。

林卓廷認為，直播片段清晰拍攝過程及部份施襲者容貌，事發時在場亦有約10名警務人員在場，質疑警方因施襲人士立場為支持警隊，而不作拘捕，質疑警隊無盡全力調查，認為會向社會釋出錯誤信息，只要支持警隊便不用擔心被捕。


記者：陳宛彤

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