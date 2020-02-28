去年6月政總外遇襲 林卓廷獲通知中止調查 政治 16:14 2020/02/28 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向 ▲ 林卓廷指收到警方來信，去年6月30日於政總橋上被襲一事因欠足夠證據，中止調查。（陳宛彤攝） 立法會議員林卓廷去年6月底，於政府總部天橋外遇襲，期間有直播事件經過，不過今日（28日）收到警方來信，稱證據不足而中止調查。 林卓廷表示，接獲警方信件，指其遇襲案件無法認出涉案人士，亦未有其他證據，故決定中止調查。 林卓廷認為，直播片段清晰拍攝過程及部份施襲者容貌，事發時在場亦有約10名警務人員在場，質疑警方因施襲人士立場為支持警隊，而不作拘捕，質疑警隊無盡全力調查，認為會向社會釋出錯誤信息，只要支持警隊便不用擔心被捕。 記者：陳宛彤 相關文章 【反修例】林卓廷稱上月30日遭襲擊 中午往警署落口供 14:20 2019/07/04 【反修例】林卓廷稱上月30日遭襲擊 中午往警署落口供 被指是7.21元朗襲擊案主謀 林卓廷入稟控何君堯誹謗 16:07 2019/11/20 被指是7.21元朗襲擊案主謀 林卓廷入稟控何君堯誹謗 7.21元朗襲擊事件 林卓廷等共8人入稟向一哥索償 12:34 2020/01/22 7.21元朗襲擊事件 林卓廷等共8人入稟向一哥索償 政治 林卓廷