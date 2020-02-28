【新冠肺炎】衞生防護中心：不清楚網傳強制家居檢疫名單真確性　

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不清楚網傳強制家居檢疫名單真確性。(曾耀輝攝)

近日網上流傳一份多達190多頁的詳盡強制家居檢疫，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（28日）於記者會上表示，不清楚網傳強制家居檢疫名單真確性，而相關同事正準備相關大廈名單。

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張竹君表示，相關同事正準備相關大廈名單，希望可以盡快公布名單，強調名單上的人士並非確診患者的密切接觸者，亦不是曾到湖北省的人士，他們是沒有病徵但曾到過內地而返港的人士，當中包括香港居民、內地居民，及其他國家的人士。

至於被問到該名單的真偽，張竹君稱自己並非直接負責相關事項，手上沒有詳細資料，不清楚網傳強制家居檢疫名單真確性。

張竹君又指，她個人認為由於相關人士是香港居民或遊客，染病的風險較低，自己不會看其居於人士的單位，「其實大家未必需要看著張名單而決定要不要做防疫措施」，因很多個案都不是由名單出來的，市民亦做足防疫措施，以及盡量避免到人多擠逼的地方。

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另外，食物及衞生局局長陳肇始今早於記者會上表示，家居檢疫的人士數目非常多，衞生署人員在繁重的工作外，亦正在處理相關名單。她又指，名單上的地址是由市民提供，因此在發放之前需要時間作整體，強調一直以來公開及透明處理方法通理。

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責任編輯：郭詩詩