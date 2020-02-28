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【筍工來了】英汽車回收商聘人看《007》電影　煲完即袋5000元

職場 18:11 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

最近英國汽車回收服務商CarTakeBack招聘人看電影，看足兩星期即賺500英鎊（約5016港元）。

《愛的迫降》成為最新一部爆紅的韓劇，上星期播出大結局後，觀眾難免感到少許失落。作為戲迷，有否想過邊煲劇、邊賺錢呢？最近英國汽車回收服務商CarTakeBack招聘人看電影，看足兩星期即賺500英鎊（約5016港元）。

如果你是間諜特工占士邦（James Bond）的忠實粉絲，那這份絕對是完美工作。CarTakeBack於2月20日在官網張貼告示，指正招募一位戲迷，於14日內看完24部James Bond《007》系列電影。不過CarTakeBack並未透露工作細節，聲稱屬最高機密，僅表示受僱員工需記下及匯報指定畫面於屏幕上顯示的時間。

這份工作不是全球招募，應徵者必須是居於英國、年滿18歲以上的成人，而且擁有電腦以助記錄每部戲的關鍵資訊，最重要的是，必須為James Bond電影粉絲。CarTakeBack指，申請者甚至不需要發送履歷，回答簡單問題即可，包括「最喜歡哪部James Bond電影？」、「下位飾演007的最佳角色人選？」、「007的未來任務會是什麼？」等。

將興趣轉化為工作，煲劇賺錢並不罕見。去年英國倫敦一位女子Mari Burkinshaw，便參加了由串流服務商舉辦的比賽，只要安在家中看電視，就可以有糧出，一年收入達3.5萬英鎊（約35萬港元）。

責任編輯：姚慧儀

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