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【新冠肺炎】北角佛堂患者狗隻正有待化驗結果　衞生署籲狗主放狗時盡量戴口罩

社會 17:05 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

不少市民放狗時都戴上口罩。（林字翔攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，漁護署今日（28日）公布一隻居於大坑確診者家中的狗隻，對新型冠狀病毒測試呈弱陽性反應。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前仍未有證據顯示狗隻已感染病毒，漁護署職員會繼續進行多次檢查，直至測試結果呈陰性才會送回狗主。

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她又指，因為今次發現，所有檢疫人士家中的寵物，特別是哺乳動物，會交由漁護署進行14日的檢疫及觀察，又呼籲所有養寵物的人士，保持良好的衞生習慣，與狗接觸前後應清潔雙手，放狗時盡量戴口罩。

跑馬地獸醫診所及醫院早前有顧客確診新冠肺炎，員工進行清潔。（陳國峰攝）

張竹君又指，據她了解，目前只有3隻寵物，包括1隻貓及2隻狗，曾被送往漁護署檢測，其中第18宗患者的貓隻結果呈陰性可以回家，另一隻則是第77宗患者的狗隻，目前有待檢查，但具體數字要向漁護署了解。

她又指，即使動物出現陽性結果，仍難以確定是屬環境污染或是感染病毒，因為目前陽性的狗隻是沒有病徵，至於是否需要接受治療，要由漁護署的獸醫判斷。

跑馬地獸醫診所及醫院早前有顧客確診新冠肺炎，員工進行清潔。（陳國峰攝）

責任編輯：陳子謙

武漢肺炎 新冠肺炎 漁護署 衞生署

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