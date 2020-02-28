【新冠肺炎】防疫勤清潔身體　沖涼時毋須大力清洗致發炎【附醫生建議】

▲ 身體上有一個部位毋須每日清潔，過度清潔反而會引至發炎。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，人人都加強衛生意識，勤洗手，每日外出後回到家中都盡快洗澡。但有醫生指出，其實身體上有一個部位毋須每日清潔，過度清潔反而會引至發炎。本港皮膚科醫生表示，每一兩個星期清潔一次便可，並教授正確的清洗方法。

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北京衛視《我是大醫生》微博上載文章，指很多人頻繁地去清潔身體，但文章指出，其實身體上一個部位毋須每日清洗。該部位正正是「肚臍」。文章指，肚臍偶爾會出現黑灰色的污垢，更甚者可能會發出異味，部分人因而習慣每日清洗，甚至用手摳肚臍。

文章指，肚臍的污垢其實是皮膚新陳代謝過程中，死亡脫落的表皮細胞、皮脂腺分泌的皮脂等積聚而成。不過其實毋須每日清洗，因肚臍的肌肉組織較薄，而且有很多微細血管，如清洗時太大力或方法錯誤，容易引至破皮或引致發炎，肚臍因而出現分泌物及發臭。而且部分人用手摳肚臍，因肚臍內有對內臟的神經反射，如太大力有可能引至肚痛。

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肚臍要多久清潔一次？

TOPick曾請教皮膚科專科醫生陳厚毅，他指身體任何部位也要定期清潔，以降低引致敏感或發炎的機會。肚臍是一個容易被忽略的部位，同樣會藏有污垢，不少人也忘記清理。

他表示，要每一兩個星期清潔一次。清潔時，保持雙手乾淨，用水輕揉，令它鬆軟，或用普通潔膚用品清理即可。如果不能用手指挖出，建議用棉花棒清潔。

清潔時不能太大力，若太大力，可能會令皮膚破損，引致發炎，甚至出現紅腫熱痛的情況。

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長期不清潔有甚麼問題？

陳醫生表示，長年不清潔，會積聚污垢，亦會有味道傳出，亦會藏有細菌，也有可能引致發炎，但對健康影響不大。而污垢體積太大，「太硬淨」，也會頂著肚皮，產生痛楚。

他表示，初生嬰兒剪臍帶後，更加倍留意肚臍的清潔狀況。初生嬰兒肚臍呈現紅色是正常的，不必太擔心。清潔時，同樣用水和毛巾輕揉，或用普通潔膚液清洗即可。

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責任編輯：王俊賢