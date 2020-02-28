【法證先鋒IV】高安被拐大妹失蹤23年　黃浩然湯洛雯合演情侶定兄妹？

▲ 湯洛雯的直正身份到底是否高善？

《法證先鋒IV》昨晚（2月27日）查出高安（黃浩然飾）女朋友侯敏莉（鄭希怡飾）被屈「送外賣彈鐘」一事，接下來便將開展單元3的水泥童骨案。同時，徐意（湯洛雯飾）為查出高安失散妹妹一事而極力爭取做訪問，並陸續揭出二人緊扣牽連的童年往事。

其實《法證先鋒IV》在本周初劇情已曾提到，徐意委託私家偵探社尋找高安，之後作為記者的她以做專訪為由，訪問高安有關創辦「盼回家」尋人組織一事，藉此套他說出失散妹妹高善的事。

劇中，徐意的童年回憶與高安的童年吻合，加上她渴望尋找高安的心情，更令人猜測徐意的真實身份是高善。

徐意追查高安

在《法證先鋒IV》單元的「水泥童骨案」中，徐意與高安的關係將揭開。今晚（2月28日）劇情將講到，高安與尋人組織一直跟進的智障男童蔡伯麟失蹤案傳來喜訊，男童現已改名鄒浩，並終可與母親趙彩蘭團聚。

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▲ 高善在童年時擄走，高安多年來鍥而不捨尋回親生妹妹。（劇集截圖）

高安見母子重聚溫馨，憶起童年往事，雖心有感慨，仍堅守尋回高善的決心。然而徐意的童年回憶中，竟也出現高善的身影。

湯洛雯今午亦在個人社交平台貼出劇照，並寫道：「表面笑得越開心的人心裏其實越傷心」看來，徐意的內心埋藏下無數秘密。

水泥發現小童骸骨

隨着案情推進，鄒浩再次離家失蹤，高安在廢屋中找回鄒浩，但同時發現旁邊注滿水泥的膠桶，竟內藏骸骨。

憑專業知識，法醫Dr Man（李施嬅飾）判斷出骸骨屬於5至7歲的小童，令高安及高靖（朱晨麗飾）不禁聯想起當年被擄走的妹妹高善。

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▲ 高安與高靖懷疑高善早已死去。（《法證先鋒IV》劇照）

不過，骸骨到底所為何人，仍有待劇情分曉。若徐意的童年回憶片段中，同時出現高善的身影，可推斷二人並非同一人。

但是，徐意卻擁有當年高安自製送給高善的星星髮夾，可見她在失蹤事件中擔當非常重要的一角，亦有可能知道真正的高善現時身在何處。

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