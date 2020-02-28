【新冠肺炎】醫院細菌多染病風險高　腫瘤科醫生分享癌症病人防疫須知

▲ 曾偉光醫生提醒長期病患者需更小心預防新型肺炎。（曾耀輝攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延迅速，市民人人自危，對長期病患、癌症病人來說，更是一大擔憂。哪類人風險較高，防疫措施又會否因而不同？由臨床腫瘤科專科醫生一一解釋。

臨床腫瘤科專科曾偉光醫生指，不論已經康復，還是在治療當中的癌症病人，抵抗力比一般人差，感染新冠肺炎的風險相對較高。

特別是正接受化療的病人，因為化療會使白血球量降低，致免疫能力變差，相對較容易感染到肺炎，或受細菌感染等。

就普通肺炎而言，因抵抗力變差，普遍有少於1成的癌症病人會在治療過程中出現，情況並不罕見。

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長期病患需提高警覺

在眾多癌症種類當中，血癌病人感染新冠肺炎的風險，比其他癌症病人高。「以急性白血病為例，病人可能在沒有治療的情況下，白血球已經跌到好低，或縱使白血球數量高，但已失去正常功能，感染的風險明顯地比其他病人高。」疫情爆發至今不足兩個月，曾醫生指現時的文獻、資料分析雖不全面，但留意到中國、美國所發表的文獻中，新冠肺炎的病人多為長期病患者。

此外，因新型肺炎引起嚴重併發症，甚至死亡的機率，都明顯地較高，故需更小心預防。

▲ 曾偉光醫生提醒長期病患者需更小心預防新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

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個人衞生要做得更足

坊間常提及的防疫貼士如勤洗手、戴口罩、外出後清洗衣物等，對一般人及癌症病人都適用，但曾醫生提醒癌症病人要做得更足。「回家後應立即使用有殺菌、消毒功效的洗手液洗手，因在外或會觸碰到欄杆、電梯按鈕等，不知道會否有病毒依附在上面。外出時要避免觸碰口罩表面，摸口罩或拉下口罩都不該做，否則會減低口罩的防疫功效。如碰到口罩上的分泌物、病毒，隨後再摸口眼鼻的話，會造成感染。故應該經常洗手，因即使沒碰到任何物件，也有可能無意中接觸到口罩。」

至於外出衣物，回家後應隨即更換，並按一般程序加入洗衣粉，每天清洗。若出入高危地區如醫院，亦可加入消毒液。

跟洗手的原理一樣，洗衣服時因不斷換水，會將病毒稀釋並洗走。洗過後，殘餘在衣服上的病毒已經好少，甚至沒有，再感染的機會已經好低。

病毒可生存於金屬、光滑表面多於一天，故需定期用消毒酒精濕紙巾清潔手機，可用略濕的清潔布來擦拭機身，也可加上一些溫和的肥皂水，但切忌使用酒精或其他化學清潔液，以免手機受損。外出時切勿將其放於餐桌，或任何位置之上，可用封套包住，但封套需每天清潔。

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保持社交距離

要避免去人多的地方，但病人定期要到醫院覆診，曾醫生指應盡量避免乘搭公共交通工具，盡量自行駕駛，或乘坐的士。若人流多，出現「人貼人」的情況，染病風險會大增。「近距離的飛沫傳播是感染途徑，無論地鐵、巴士都好，密封的環境使風險更高。若一定要乘搭，要盡量保持『6個階磚位』（約2米）的社交距離。人與人之間的距離愈遠，感染風險就愈細。」無論任何環境、時間，都要保持一定的社交距離。

只要做好個人衞生，保持社交距離，正確佩戴外科口罩，即使要進出醫院也不用過分擔心。除非要進入高危病房，否則也不必戴N95、穿保護衣；有人建議穿雨衣、戴眼罩保護自己，曾醫生指日常生活時佩戴眼鏡已經足夠，也沒有證據顯示病毒可經皮膚滲入感染，但「做埋也無壞」。最緊要用後清潔此等隨身物品，也要注意雨衣的尺寸和舒適度，避免觸摸。「若衣物、眼鏡的表面有飛沫、病毒依附，你不清洗，短期內再接觸到其表面，之後摸眼、鼻或口的話，同樣有感染風險。」

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康復者可與醫方商討覆診期

若病人經已康復，兩、三年都沒再出現相關徵狀，復發風險較低的話，曾醫生建議病人可跟醫生討論，將覆診期延後。

如有藥物需要，可直接取藥，毋須見醫生，延後覆診期。於醫院逗留的時間愈短，受感染的風險就愈小。

不過曾醫生亦強調，這做法只適用於沒出現相關病徵、醫生認為復發風險低的病人身上。「以肺癌病人為例，若無復發兩年，但突然出現咳嗽、氣促、骨痛等，就應立即通知醫生。」別因疫情肆虐而選擇忍耐，或認為事小而延誤求醫。

若為初確診，或正值治療的病人，因病情可於1至3個月內有明顯變化，故延遲醫治對身體的影響，絕對比因到醫院求醫而患上新冠肺炎的風險高。

對此類病人，我們不會建議將手術、電療或化療延後，絕對不建議待疫情過後才去治療。

病人須聽從醫生的指示，別因擔心疫情、怕進出醫院而拒絕覆診。

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其他貼士

均衡飲食、多喝水、充份休息。

避免外出用餐。由於不清楚身旁食客的來歷、餐廳位置狹窄，進食時亦不會戴口罩，會增加風險；如必須在外用餐，逗留時間愈短愈好，也要避免與陌生人「搭枱」。

跟有病徵的人保持距離，即使是普通咳嗽、流鼻水等流感徵狀也要留意，因這類人為引起癌症病人出現感染的高危族群。

原文刊於《經濟日報》副刊，標題經TOPick編輯修改，原題為：「長期病染肺炎風險高 癌症病人防疫須知」

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好、李越樺