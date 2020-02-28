【新冠肺炎】愛護動物協會呼籲竉物主人不要過份擔憂　更不應棄養寵物

▲ 愛護動物協會呼籲寵物主人不用過份憂慮。（林宇翔攝）

就本港有一狗隻對新型冠狀病毒測試呈弱陽性反應，香港愛護動物協會發表聲明，再次提醒各位寵物主人，沒有證據顯示寵物可以受到新型冠狀病毒感染，或者成為人類感染的來源，重申這些憂慮是沒有事實基礎，不應對此過份擔憂，更絕對不應棄養自己的寵物。

漁農自然護理署正在監察該狗隻的狀況，根據愛協了解，目前該狗隻沒有任何病徵，有關當局將為牠作進一步測試。

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部分寵物主人可能因為有關一狗隻對新型冠狀病毒測試呈弱陽性反應的報導而感到驚慌及擔憂，愛協表示新型冠狀病毒持續在本港擴散，寵物與牠的主人同住一屋簷下，因此在動物身上發現此病毒其實不足為奇。這是由於已感染的寵物主人會將病毒散播在生活的環境四周，其曾觸碰的東西均有機會發現病毒，例如升降機內的按鈕、水龍頭的把手及枱面 。



▲ 愛協強調寵物主人可放心，因為目前仍沒有證據顯示寵物可以如人類一樣受到新型冠狀病毒感染。

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愛協強調寵物主人可放心，因為目前仍沒有證據顯示寵物可以如人類一樣受到新型冠狀病毒 感染。愛協提醒各位寵物主人，不應因為謠傳及錯誤解讀資訊而作出任何魯莽及不智的決定，例如絕對不應棄養自己的寵物。面對疫情持續，愛協提醒寵物主人採取額外的預防措施以提升寵物的清潔程度。對於狗隻，寵物主人應使用溫水及溫和的寵物洗髮用品來清洗腳掌、臉孔、鼻子和身體，尤其是在散步後。



愛護動物協會副總監(獸醫服務)及首席獸醫桂珍表示：「寵物主人應該明白，假若他們在寵物附近咳嗽或打噴嚏，病毒會經由口鼻飛沬傳播，並降落在附近物件的表面，這包括寵物的身體、毛髮及腳掌；有時寵物甚至可能吸入這些飛沬，但這並不表示牠們已受感染。各位寵物主人必須恪守嚴謹的個人衞生習慣，在咳嗽或打噴嚏時更需加倍注意，並要定時以肥皂及酒精清毒液徹底清潔雙手，特別在與寵物接觸的前或後。」獸醫桂珍補充：「在動物身上發現新型冠狀病毒，並不表示這病毒會令動物感染及生病。」



責任編輯 李志強