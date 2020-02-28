【寵物抗疫】阮兒做足毛孩清潔安心放狗　陳貝兒李旻芳籲主子勿輕言棄養

▲ 藝人阮兒、陳貝兒、李旻芳都為家中毛孩一同抗疫。

香港新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，報導指大坑一名確診患者的狗隻，被驗出對病毒呈弱陽性反應。雖然漁護署發言人表示目前狗隻未受感染，可能只是沾染上病毒，已令到不少狗主關注寵物患新型冠狀病毒的風險，更擔心因應疫情會出現一股棄養潮，娛圈中不少貓奴狗奴，亦呼籲大家不要棄養寵物。

TVB藝人阮兒（Chloe）有一對「子女」，分別為6歲「兒子」貴婦狗Longlong，和5歲「女兒」鬆獅狗Chowchow。

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▲ （受訪者提供）

阮兒：絕不要棄養

阮兒回覆TOPick說：「我有兩隻狗，自己也是愛狗之人，我堅持每天早上都帶牠們外出散步及便溺。牠們都很乖，入屋前會在大門等我，我會幫牠們抹乾淨四肢才進家中。最近除了抹四肢外，還會幫牠們消毒。」

她觀看近日有關新冠肺炎與動物相關的新聞後指：「千萬不要放棄自己的貓貓和狗狗，好好幫牠們清潔。Chowchow的身型比較大，故一定要帶牠們外出散步，惟有在清潔上多加注意。」

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▲ （阮兒IG圖片）

阮兒所住的屋苑最近有住戶需要進行家居隔離，Chloe說：「我有聽過屋苑有人要隔離，最重要是自己乾淨，勤洗手、戴口罩，最重要的是注意健康。多進食維他命C，增強免疫系統，這是惟一我們能做的事。」

她又謂：「一回家便洗手，別亂觸碰其他物品。因為狗狗需要外出，惟有放狗後好好為牠們清潔消毒。」

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▲ （鍾凱琪IG圖片）

池美麗：寵物是一生一世的

鍾凱琪家中有兩隻愛貓，她認為：「養寵物就一定是一生一世的，即使是疫症時期，我們也不能放棄家人，所以一定不能棄養！」

談到如何與愛貓防疫時，她說：「因為自己正正是在外面接觸最多細菌、最易受感染的人，而我養的是貓，牠們只留家在，不會接觸到外面的世界。故只要我回家後做足清潔程序，基本上家中的動物是不會有菌的。」

她續指：「回家後第一時間洗手，接觸動物前先洗澡、洗頭，把衣物都洗乾淨，每天使用寵物可接受的消毒用品，及清潔家居。不論外面的世界變成怎樣，我們都需要為寵物遮風擋雨，才能一起渡過是次難關。」

▲ （陳貝兒FB圖片）

陳貝兒：關心但不要擔心

陳貝兒於社交平台貼出與愛貓的合照並寫道：「全力愛護主子#我們是一家人 #守護 #保護 #到永遠 #Rikka #Jason」

她又指：「動物間不會跨物種傳染冠狀病毒，所以人類冠狀病毒也不會傳染動物，尤其世界衛生組織（WHO）1月29日已說明，目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新型冠狀病毒。」

貝兒回覆TOPick稱：「要關心、但不要過份擔心。多了解專家意見。」

▲ （李旻芳IG圖片）

李旻芳：帶狗狗出街後做足清潔

家有兩隻愛犬的李旻芳向TOPick表示：「雖然有確診者家中的狗狗對新型冠狀病毒測試呈『弱陽性反應』，但漁護署和世衛都指出暫未有證據證明寵物會感染發病或傳播病毒。在尚未有確實資料或證據證明寵物會傳播前，希望大家保持冷靜，要珍惜生命，千祈千祈不要棄養！」

她認為寵物是很被動，「只是『受害者』，決定了養寵物就是一生的決定，要對自己負責任。我都養了兩隻年老的金毛狗狗，永遠都不會離開牠們！」

她續指：「在這段時期會很小心和牠們相處，以前很鍾意攬和錫牠們，又會帶牠們外出玩，但這段時間會盡量避免。如果真的要外出，會盡量去一些沒有人和空曠的地方。」

李旻芳謂：「每次出街前後都會為牠們全身消毒清潔，定時抹乾淨家中的地板，自己外出所穿的衫、褲、鞋永遠都要消毒及抹乾淨才帶入屋。只要大家打醒十二分精神，做好寵物、個人和環境衛生，以及有足夠的防疫意識，相信無論是人或寵物都一定可以一齊打贏這場仗！」

▲ 棚棚在《開心速遞》初期人氣比很多人高。（周嘉洛IG圖片）

另外，周嘉洛的愛棚棚犬曾是《愛‧回家之開心速遞》的始祖角色：熊家的寵物啤啤，不過周嘉洛為免棚棚太辛苦而讓愛犬息影。與棚棚情同兄弟的周嘉洛，對棄養有以下的看法：「寵物是你生命中的一部分，你卻是牠生命的所有。」

▲ KT形容狗狗是家中大佬，有「翻牌子」選人陪的權利。（唐嘉麟FB圖片）

同屬愛狗之人的KT唐嘉麟，家人甚至視狗狗為「大佬」，他的媽媽考慮到狗狗不能每天洗澡，便為牠每天抹身，保持乾淨。

KT希望大家珍惜動物這份真摯：「我大佬好單純，見到我就係佢最開心嘅事。#珍惜你嘅家人 #人同狗都要注意衛生 #保持理智 #冷靜面對 #不要棄養」

▲ Suki視小白為家中一份子。（徐淑敏IG圖片）

家有一狗的Suki徐淑敏（現名徐菁遙）認為寵物是家庭的一份子，不能放棄自己的家人：「寵物可能是你人生的一個過客，但你卻是牠們一生的所有。所有事情都有解決的方法，不要輕易放棄你們一起建立的溫暖的家，盡最大的努力讓牠們與你一起相伴到老。」

▲ 趙希洛最開心是回家後Chloe熱情的回應。（趙希洛IG圖片）

獨自從澳洲來港追夢的趙希洛，幸好有愛犬Chloe的陪伴，成為她香港的支柱:「作為寵物主人，我們將寵物當成親人帶回家的那天，就是對牠做出了畢生的承諾。牠不僅成為我們家庭的一員，我們更成為了牠的全世界。 因此，請不要拋棄親人，因為牠永遠不會拋棄您。」

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記者：梁樂欣、鄭嘉瑤