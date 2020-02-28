【沙中綫超支】港鐵沙中綫最新造價約816億　超支約108億

▲ 沙中綫最新造價約816億，超支約108億。（資料圖片）

路政署就沙中綫超支問題向立法會提交文件，交待最新情況。據文件顯示，最新工程費為約816億，較最初的708億，超支108億。

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文件提及，港鐵公司於今年2月21日向政府提出，最新工程預算為約830億，但政府審視後，認為主要工程範圍、委託工作及委託計劃方面均未有重大修改，所以當中增加的約14億項目管理費並不合理，因此不同意有關申請。

經上述考慮後，政府將修訂委託費用預算調整為約816億，較原預算增加約108億。

實政圓桌立法會議員田北辰解釋指，港鐵在2017年預計超支數為約165億，當中包括紅磡事件相關費用，今次將相關的20億費用抽離，加上政府拒付13.7億元的項目管理費，才能將超支壓至現時數字，對此表示歡迎，更坦言超出期望。

有關撥款能否順利獲立法會通過？田北辰認為議案在立法會定會有所爭議，但今年是選舉年，加上沙中綫是本港重要基建，相常議案最終仍會通過。

就政府拒付13.7億元的項目管理費，田北辰指合約中政府應需為超支負責，如港鐵接受政府的「壓價」，則需設法向小股東交待；反之，則或要與政府對簿公堂。

民建聯立法會議員、鐵路事宜小組委員會副主席陳恒鑌指，港鐵在2017年預計超支達165億，今宣布超支達約122億，而政府審視後再壓至約108億。他認為數字反映政府有細心就細項作篩選，但強調即使超支一減再減，108億仍非細數，有必要仔細研究沙中綫帳目，才下進一步判斷。

陳恒鑌舉例指，港鐵在工程監管上的失當明顯，在監管和管理上的撥款能否再壓縮，將是關注點之一。另外，港鐵在今次預算中未有計算紅磡站加固相關費用，陳認為是合現做法，應由港鐵和禮頓自行解決。

責任編輯：陳梓蔚