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【新冠肺炎】 日本環球影城暫休兩周　減少人群聚集防感染病毒

休閒 18:07 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

大阪的「USJ」日本環球影城亦宣佈受新冠肺炎疫情影響，由2月29日起將暫停開放至3月15日。（攝影：TOPick）

新冠肺炎(武漢肺炎)在日本持續蔓延，不少展覽館甚至櫻花祭也取消，以防大規模聚集感染，繼東京迪士尼後，大阪的「USJ」日本環球影城亦宣佈受「武漢肺炎」疫情影響，由2月29日起將暫停開放至3月15日。

據悉，日本的「新型冠狀病毒傳染病控制總部」發出的指引：「在全國範圍內多人聚集的體育和文化活動，將被暫停或推遲兩周，甚或要求減小規模。」

大阪環球影城。（攝影：TOPick）

除此之外，東京迪士尼樂園（TDL）和東京迪士尼海洋樂園（TDC）亦將於2月29日至3月15日暫時關閉。

撰文︰司徒家傑

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