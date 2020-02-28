【新冠肺炎】 日本環球影城暫休兩周　減少人群聚集防感染病毒

▲ 大阪的「USJ」日本環球影城亦宣佈受新冠肺炎疫情影響，由2月29日起將暫停開放至3月15日。（攝影：TOPick）

新冠肺炎(武漢肺炎)在日本持續蔓延，不少展覽館甚至櫻花祭也取消，以防大規模聚集感染，繼東京迪士尼後，大阪的「USJ」日本環球影城亦宣佈受「武漢肺炎」疫情影響，由2月29日起將暫停開放至3月15日。

據悉，日本的「新型冠狀病毒傳染病控制總部」發出的指引：「在全國範圍內多人聚集的體育和文化活動，將被暫停或推遲兩周，甚或要求減小規模。」

▲ 大阪環球影城。（攝影：TOPick）

除此之外，東京迪士尼樂園（TDL）和東京迪士尼海洋樂園（TDC）亦將於2月29日至3月15日暫時關閉。

撰文︰司徒家傑