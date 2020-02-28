【新冠肺炎】 日本環球影城暫休兩周 減少人群聚集防感染病毒 休閒 18:07 2020/02/28 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向 ▲ 大阪的「USJ」日本環球影城亦宣佈受新冠肺炎疫情影響，由2月29日起將暫停開放至3月15日。（攝影：TOPick） 新冠肺炎(武漢肺炎)在日本持續蔓延，不少展覽館甚至櫻花祭也取消，以防大規模聚集感染，繼東京迪士尼後，大阪的「USJ」日本環球影城亦宣佈受「武漢肺炎」疫情影響，由2月29日起將暫停開放至3月15日。 據悉，日本的「新型冠狀病毒傳染病控制總部」發出的指引：「在全國範圍內多人聚集的體育和文化活動，將被暫停或推遲兩周，甚或要求減小規模。」 ▲ 大阪環球影城。（攝影：TOPick） 除此之外，東京迪士尼樂園（TDL）和東京迪士尼海洋樂園（TDC）亦將於2月29日至3月15日暫時關閉。 撰文︰司徒家傑 相關文章 【新冠肺炎】捷星停飛香港往返東京大阪航機 旅客退票可獲全額退款【內附退票連結】 12:27 2020/02/21 【新冠肺炎】捷星停飛香港往返東京大阪航機 旅客退票可獲全額退款【內附退票連結】 【新冠肺炎】東京奧運或因疫情仍不平息被迫取消 國際奧委會成員：最遲5月底決定 23:48 2020/02/25 【新冠肺炎】東京奧運或因疫情仍不平息被迫取消 國際奧委會成員：最遲5月底決定 【新冠肺炎】防大規模聚集感染 日本東京取消3月中千鳥之淵櫻花祭 今日 15:35 【新冠肺炎】防大規模聚集感染 日本東京取消3月中千鳥之淵櫻花祭 旅遊資訊 環球影城 主題樂園 大阪 新冠肺炎 武漢肺炎