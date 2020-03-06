【美國升學】捱夜溫習日睡4小時DSE獲35分　男拔生棄港大「神科」赴美國讀創科

▲ 男拔生棄港大計量金融，赴美讀創科。

當你在公開試考到佳績，所有科都能任君選擇時，有多少人能堅持按自己興趣去選科？港生馬洺鈺（John）3年前在DSE考獲35分，獲香港大學「神科」計量金融課程錄取，父母亦盼他可到英國劍橋牛津等名校升學，但他都不感興趣，憑著努力和決心，成功說服父母讓他到美國升學，向創新科技界發展。

名校出身的John，在喇沙小學畢業後，中學升讀拔萃男書院，然而名校競爭風氣令他感到大壓力，成績好被人妒忌，成績差又被人取笑，甚至被同學排擠，中四時他已萌生到外國升學的念頭。

▲ John刻苦完成DSE和SAT考試，終說服父母讓他到美國升學。（受訪者提供）

日睡4小時捱夜溫習

對創科設計有興趣的John心儀美國大學，他亦認為美國學制較有彈性，可有更多空間思考未來路向。然而，這想法一度遭父母反對，皆因父母畢業於英國名氣學府，想兒子亦跟隨他們的腳步赴英升學。

父母最初以為讀設計是搞藝術，擔心我將來難找生計，所以反對。

為了得到父母認同，John更發奮學習，每天課後除了參加劍擊訓練等課外活動，還要全科補習，回家後繼續溫習，搜集美國升學資料，同時要操練美國SAT考試和美國大學先修課程（AP）等。中五時因經常捱夜溫習，每天只睡4小時，長期睡眠不足和巨大壓力，導致出現嚴重飛蚊症，直至DSE考試後才痊癒。

▲ John認為美國的學制較具彈性。（受訪者提供）

美國學制具彈性

父母見到John如此努力，漸漸認同他，終答允讓他到美國升學。John在DSE考獲35分佳績，並在SAT考獲1,530分（滿分1,600分），他放棄了香港大學計量金融課程學位，赴美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）修讀認知科學（Cognitive Science）4年制課程，包括電腦科學、用戶體驗（UX）等。

刻苦讀書多年，John坦言，來到美國校園才真正享受學習，大學容許學生在第3年才選定主修科目，他首兩年都可以彈性選讀有興趣的科目，學習有關應用程式、網頁設計、編程等知識。

香港是互相競爭，但美國大學生很隨和，大家會彼此支持和欣賞。

John現為大學三年級生，由於他在中學時自修應考了12科AP課程，加上過去3年的學分，目前已有足夠學分畢業。不過，他決定再完成兩個副修科，預計於大四第一學期後畢業。

▲ John曾到不同機構做實習工作。（受訪者提供）

畢業後盼到矽谷工作

打算投身創新科技界的John，已決定畢業後留美發展，因此過去兩年John都有到不同公司做實習。美國容許留學生在當地做實習工作，在學期間只須申請「CPT簽證」（Curricular Practical Training），就可以完成專業相關的實習或兼職工作。

不過，美國的創新科技行業競爭大，較有名氣的如Snapchat、Uber等，700人應徵最後只錄取3至4人，要獲得工作機會可謂「過五關斬六將」。

John笑言，他去年暑期寄了逾100封求職信，最終只有數間有回音，他最後經過4輪面試才獲聘於一間專門發展虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）的初創公司實習。

我以為自己很勤力，後來才知很多人都寄100、200封信，個個都很拼命。

今年他亦花了兩個半月，經過數輪面試，在400多名應徵者中脫穎而出，成為Snapchat唯一聘用的AR實習設計師。雖名為實習，但John的月薪高達8000多美元（約6萬港元），另有每月2500美元（約1.9萬港元）房屋津貼，還可使用免費的健身室和游泳池。

當然，他亦要付出與工資相稱的努力，例如須獨力進行設計，並在開會時作匯報，對他而言是一大挑戰，但亦累積經驗有利將來發展。John亦希望畢業後，能能到矽谷的科技巨擎工作，繼續展開他的創科之路。

記者：林愛娜