【防疫措施】疫情期間盡量留在家中　醫生解構外出4大防疫注意事【有片】

▲ 如在疫情期間外出，醫生指出一些注意事項供大家參考。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，教育局於公布全港學校復課日最早是4月20日。新型冠狀病毒肺炎期間，宜盡量留在家中減少感染的風險，如果小朋友要外出「抖抖氣叉電」，家長或會有以下疑問，2位醫生為大家解答，並指出一些注意事項。

外出地點篇

兒科專科張傑醫生指出，根據現時的資料新冠肺炎對於一些抵抗力比較弱者或長期病患者，死亡率或病發率較高，反過來說如果大家本身有足夠的抵抗力，對於防範肺炎會有幫助。他建議大家盡量保持健康的狀態，例如充足睡眠、均衡飲食、做適量的運動等。

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Q1 去兒童遊樂場有何注意？



張傑醫生指出在病菌傳染的高峰期，盡量不去一些高危地方，例如波波池，很多小朋友接觸波波，其清潔衞生不容易做得徹底，加上小朋友或會在玩的時候流口水，會傳播很多菌。



至於戶外公園方面，張傑認為相對較安全，亦比較空曠些。始終小朋友跑來跑去出一身汗，對身體好。張醫生提醒去完公園，盡快清潔雙手，而入屋前的清潔宜做足5項步驟：除鞋消毒、即脫外衣、洗手脫口罩、清潔隨身物及盡快洗澡，基本上都很安全。

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Q2 行山要否戴口罩？



張傑兒科專科醫生指出，如果環境本身沒有太多很密集的人，行山可以不用戴口罩，飛沫近距離傳播途徑，大概是1至2米，所以如果在適當的人與人之間距離，在空曠的環境下被受感染的機會就很低。

當然，現時尤其周六日有些行山熱點非常多人流，父母要帶小朋友行山宜選人少的平日，而真的人多，就需戴口罩。

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外出衣物防疫篇

兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工指出，日日困在家中是一個挑戰，父母跟小朋友可以一起動腦筋，在家進行不同活動，例如簡單問答遊戲，盡情發揮創意。若果爸媽想帶孩子出外的話，就揀人少的時段，在升降機中等封閉地方不要掉以輕心，同樣戴口罩，以及自攜清潔劑及酒精搓手液，有備無患。

Q3 穿便利雨衣和風褸可阻隔病毒？



何學工醫生指出便利雨衣不太環保，一時之間要穿著都可以，但不要迷信哪款衣物可阻擋病毒。何醫生以自己為例，最近穿多了風褸，穿完風褸會將其浸水或掛起。大家可參考他選易於清潔物料的衣服，可用噴劑消毒較好。因為衣料容易清潔，清潔的次數自然會較多。有些人脫衣時鬆懈，很易誤碰病菌，所以何醫生提醒留意衣料外，也要留意脫衣的動作。

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Q4 哪些衣服在抗疫期間不宜穿？



何學工醫生建議爸媽少選「過頭笠」的衣服予小朋友，因會有機會將污垢捽落面上，太厚衣料亦不想經常清洗，變相較難處理，毛絨絨、厚衣領、厚重的連帽衫等暫時都是少穿為妙。

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記者︰顏紫燕、林綺玲