【停課不停學】趁停課陪孩子建立高效習慣　社工爸爸：每天早起45分鐘完成重要事情

▲ 社工爸爸溫克基指出，停課期間，因孩子自由時間增多，他便跟孩子約法三章，早上照舊要完成一定數量的術科練習，之後是閱讀時段，建立有規律的習慣。

著名暢銷書《與成功有約：高效能人士的七個習慣》已出版多年，影響無數成年人，到底又是否適用於小學生身上？在新冠肺炎(武漢肺炎)疫情下，有社工爸爸指導小六兒子在停課期內，善用書中的「要事第一」原則，指導每天訂立做事的優先次序，好好善用停課期，爸爸覺得，若積極實踐停課不停學，這段時間，會比返學時學到更多。

▲ 停課期內，兒子把閱讀時段定在早上，訂立每周讀20本課外書為目標。(受訪者提供)

香港家庭福利會註冊社工溫克基，育有一對小六孖仔，他近年實踐《與成功有約：高效能人士的七個習慣》的要訣在囝囝身上，並感到成效顯著，因此開設家長工作坊，介紹書中原則，溫克基指，孖仔自小的成積中上，但在專注和守規則上仍有改善空間，故教導他們一點也不容易。

孩子在不同階段有不同需要，我要不斷觀察作出調節，有時一個方法有效一段時間便會失效，要想過另一方法。

把最好狀態留給「要事」

他謂《與成功有約》有幾項重要原則，包括主動積極、要事第一、以終為始，都可以轉化到小朋友學習和生活上。

他舉例孖仔去年要呈分試，大家協議早起45分鐘，完成中英數練習，定為「要事」，而停課期這習慣依然維持。

我只要求他們在早上，完成要事，把握最佳狀態完成，其他的例如學校功課，我反而看得較輕。

▲ 孖仔至今已習慣早起做練習。(受訪者提供)

他回想，要建立每朝早起做習作和覆卷，最少需90次連續做，才會成為習慣，直至現在，他都是天天陪他們同時間早起，並發現試驗了一段時間後，他們那天沒有做，便會很辛苦，這便成功了。

最重要是小朋友也認同，自己自願去做，並感到有用，若是被迫，便沒意思。 孖仔至今已習慣早起做練習，並在語文、數學上因熟悉了題型，反而應付學校功課，變得容易，也減少了不小心的錯誤。

他笑謂，不少大人視孩子任何事也緊急，但人只有24小時，小朋友精力有限，最集中是在早上，故應把握早上完成要事。若要求全天都去到盡，那是不可能，故大人不要貪心和強求。

停課期間，因孩子自由時間增多，他便跟孩子約法三章，早上照舊要完成一定數量的術科練習，之後閱讀，一星期要看完20本書；下午自由時間可以放慢，完成學校功課。

▲ 他強調，小學生不一定要倚靠補習班，只要父母指導孩子執行習慣，並配合時間管理，便會令他們建立能力感，不必以外力協助。(陳智良攝)

培養閱讀習慣是第一要事

溫克基也是閱讀家長，他謂曾投放時間在培養閱讀習慣上，並感到非常值得。孖仔小三開始，晚上8點以每次15分鐘為限，每天2至3節的朗讀時間，可選擇自己喜歡的中、英文故事書聽他朗讀，經過一段時間後，他們已養成自己朗讀。

大概由小六開始，他們基本上不用我叫，便㑹自發去讀，我只需做聽眾便可。對他們的語文能力，自信心和親子關係都有幫助。

執行自學習慣代替補習班

他強調小朋友都是受大人影響，建立習慣初期如同建地基，大人反而最容易放棄，例如當孩子讀了10本故事書，成績並不特別有改進，家長便灰心，加上身心疲勞及面對督促孩子做事時的磨擦，都會令家長容易放棄！

例如大人可能說：那天累了，便停一次吧，這樣習慣便難養成；但我總認為，小學生不一定都要上補習班，由被動別人幫自己！

▲ 爸爸認為，要好好跟孩子分析為何要建立習慣，並不要輕易找藉口不做。(圖：pixabay )

太多憂慮不如主動積極

他笑言停課初期，孖仔很多憂慮，常問甚麼時間復課？考試會否改期？某些學校活動是否如期舉行？

他建議家長應用書中「主動積極」去鼓勵小朋友。

作者認為人們遇上問題，傾向左思右想，分析問題，考慮各種可能性和後果，令「關切範圍」過度拓展，但想得太多，太多憂慮，反阻礙向前邁進的動力。但通常當我們採取了正面行動後，問題㑹有所改善，關切範圍（即憂慮）便會縮細，並產生良性循環。

故他曾說兒子說：停課不在我們控制範圍內，便應善用時間充實自己。

因實際學習時間現在比返學更多，若夠積極，學到的可能比返學更多，故我們不再著眼小六課程，而為升中作準備，他們認同了這些看法，因此憂慮少了。

▲ 著名暢銷書《與成功有約：高效能人士的七個習慣》已出版多年。(受訪者提供)

溫爸爸的「高效能習慣工作坊」

主辦：家福會北角綜合家庭服務中心

日期：暫定4月

地點：北角英皇道668號健康村第二期地下高層

對象：小學及初中學生家長

名額：15位

查詢：2832-9700