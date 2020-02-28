【最新名單 】強制家居檢疫人士大廈官方名單 　比網傳名單多104個達5979幢物業

▲ 衞生署在今日（28日）下午6時多在網頁上載官方家居檢疫名單。

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19） 疫情持續，政府由2月8日起實施內地返港14日強制檢疫措施，衞生防護中心今日（28日）晚上6時半在官方專頁中上載，正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單，名單上有5,979幢大廈有家居檢疫人士居住，比早前網上瘋傳的名單顯示的5875幢，多104幢。

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在18區接受家居檢疫大廈中，其中油尖旺區最多，有583幢，佔整體逾9%；其次是元朗區及深水埗區。而最少有家居檢疫大廈名單是南區，只有105幢。檢疫最後日期由2月27日至3月8日。

全港十八區強制家居檢疫統計

排名 地區 大廈數目(幢) 1. 油尖旺區 583 2. 元朗區 564 3. 深水埗區 542 4. 沙田區 485 5. 九龍城區 433 6. 觀塘區 415 7. 北區 360 8. 東區 316 9. 屯門區 309 10. 荃灣區 299 11. 中西區 286 12. 西貢區 278 13. 葵青區 261 14. 大埔區 252 15. 黃大仙區 213 16. 灣仔區 165 17. 離島區 113 18. 南區 105

近日網上流傳一份多達190多頁的詳盡強制家居檢疫大廈名單，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（28日）於4時半記者會上表示，不清楚網傳強制家居檢疫名單真確性，而相關同事正準備相關大廈名單。

因應源自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，港府在2月8日立例，起要求所有經內地入境人士強制檢疫14日，但衞生署一直沒有公布家居檢疫人士所居住的大廈，直至今日（28日），即相隔21日，才正公布有關名單。

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責任編輯：陳子謙