【最新名單 】強制家居檢疫人士大廈官方名單 比網傳名單多104宗達5979人
社會 18:42 2020/02/28
新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19） 疫情持續，政府由2月8日起實施內地返港14日強制檢疫措施，衞生防護中心今日（28日）晚上6時半在官方專頁中上載，正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單，名單上有5,979人需接受家居檢疫，比早前網上瘋傳的名單顯示的5875人，多104人。
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在18區接受家居檢疫的人士中，其中油尖旺區最多人，有583人，佔整體逾9%；其次是元朗區及深水埗區。而最少人要接受家居檢疫的名單是南區，只有105人。檢疫最後日期由2月27日至3月8日。
全港十八區強制家居檢疫統計
|排名
|地區
|數目（人）
|1.
|油尖旺區
|583
|2.
|元朗區
|564
|3.
|深水埗區
|542
|4.
|沙田區
|485
|5.
|九龍城區
|433
|6.
|觀塘區
|415
|7.
|北區
|360
|8.
|東區
|316
|9.
|屯門區
|309
|10.
|荃灣區
|299
|11.
|中西區
|286
|12.
|西貢區
|278
|13.
|葵青區
|261
|14.
|大埔區
|252
|15.
|黃大仙區
|213
|16.
|灣仔區
|165
|17.
|離島區
|113
|18.
|南區
|105
近日網上流傳一份多達190多頁的詳盡強制家居檢疫，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（28日）於4時半記者會上表示，不清楚網傳強制家居檢疫名單真確性，而相關同事正準備相關大廈名單。
因應源自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，港府在2月8日立例，起要求所有經內地入境人士強制檢疫14日，但衞生署一直沒有公布家居檢疫人士所居住的大廈，直至今日（28日），即相隔21日，才正公布有關名單。
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責任編輯：陳子謙