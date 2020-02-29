【2月29日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 2月29日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周六（29日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

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Praya Animal Clinic 柏雅動物診所派500份口罩

Praya Animal Clinic 柏雅動物診所今日（29日）下午3時派口罩，名額500個，每人限取1份。

地址：堅尼地城吉席街9-15號吉利樓地下D舖

明豐神具紙號派800份口罩和福米

明豐神具紙號今天（29日）向60歲以上長者派800份口罩和福米。活動於上午8時半派籌，上午9時派發，每份包括5個口罩和1包福米，每人限取1份。

地址：元朗合財街交界，合益路76號A地下

小黑糖今天及明天共派2,000個口罩

小黑糖於今天（2月29日）及明天（3月1日）下午派口罩，4時派籌，５時派發口罩，每天名額100個，每人10個口罩，限取1次。領取口罩時需要出示香港身分證作核實，並自備袋／信封放置。

地址：尖沙咀宏生大廈￼D1舖（厚福街入）

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責任編輯：陳珈希