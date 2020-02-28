【菜刀教育】男童跳沙發被嫲嫲持刀威嚇　媽媽不制止全程拍片：想保留證據申請公屋

▲ 男童被嫲嫲持刀威嚇。

教育小朋友要講道理，不是靠嚇的。網上流傳一條短片，本港1名男童瀨尿後在沙發上跳，被嫲嫲持刀威嚇嚴詞教訓，嫲嫲在片中更做出作狀要斬腳的動作，而男童的媽媽沒有介入，反而將過程全程拍下，片段被放上網後，引起家長熱烈討論。

「生仔要考牌系列」fb專頁今日收到讀者投稿，是一條時長50秒的短片。短片拍攝的地點是本港一間住宅，片中見到一名男童抱着攬枕捲縮在沙發一角，而一名身穿黑色短袖上衣、相信是男童嫲嫲的婦人，則手持菜刀威嚇男童，男童不時發出尖叫聲。

影片開頭，嫲嫲用自己雙腳鉗制住男童雙腳，她左手按住不讓男童踢動雙腳，右手則手持一把菜刀。男童舉起攬枕，用幼稚的聲音說「我瀨尿，瀨尿整濕咗啊」，婦人則稱「瀨尿埋瀨尿囉，仲跳唔跳先？」然後再追問「你仲未答我，仲跳唔跳先？」

男童不停發出尖叫聲，嫲嫲最後更作狀要用菜刀斬男童的雙腳。片中也傳來懷疑持機拍攝全過程的媽媽聲音，勸說男童「唔跳啦，唔跳啦！」

由於片段只有50秒，因此不知道片斷最後的結果如何。生仔要考牌其後再上載一張圖片，一名聲稱認識涉事媽媽的網民，出頭代替涉事媽媽解釋拍片的初衷，指涉事媽媽是想保留證據去保護小朋友，以及想快點申請到公屋，不需要再與奶奶同住，並指現時已帶同兒子搬回娘家，問題暫時已經解決。

不過，很多家長見到片斷後，認為不應該以暴制暴，大人無意識的暴力行為會影響孩子的身心成長，並指要申請公屋的方法有很多種，質疑涉事媽媽要立即制止事件，不應令兒子受到傷害。

責任編輯：王明芳