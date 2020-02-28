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問責官員、行會成員捐出一個月薪酬　料捐1100萬元予善團

政治 19:29 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

消息指，問責官員將捐出一個月薪金予公益金。（資料圖片）

自從財政預算案公布龐大赤字後，開始出現要求官員減薪的聲音，港府晚上宣布，行政長官和所有政治任命官員，將一個月薪酬全數捐予公益金，行政會議非官守議員亦一致同意，捐出一個月酬金予慈善團體，估計捐出約1100萬元。

要求官員減薪聲音開始自預算案公布後出現，惟財政司司長陳茂波昨日仍稱，問責官員薪酬有既定制，目前無意改動。此外，環境局局長黃錦星昨日亦問及帶頭減薪時，稱則應聚焦更實質幫到香港的工作，避談減薪。

不過，新加坡政府今日宣布，總統、全體內閣部長和政務官將減薪一個月後，就突然傳出問責班子捐出一個月薪酬的消息。

政府於晚上表示，為與市民同心抗疫、共渡時艱，行政長官和所有政治任命官員，包括各司局長、行政長官辦公室主任、副局長及政治助理，會將一個月的薪酬全數捐予香港公益金作慈善用途。至於行政會議非官守議員，亦一致同意會將一個月酬金捐予慈善團體。

現時特首月薪逾41.6萬元，律政司、財政司及政務司司長月薪則分別為34.6萬元、35.9萬元及37.1萬元，13名局長和特首辦主任則一律33.5萬元，單是上述官員，一個月薪酬已超過618萬元，還未計算視乎資歷而訂出薪酬的副局長及政治助理，而16位行會非官守議員一個月薪金則合共138萬元。

翻查資料，問責官員過去曾經減薪，2003年沙士肆虐期間曾減薪1成，2009年金融海嘯時，問責班子及高級公務員亦曾減去5.38%薪酬。

民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊表示，即使捐出薪酬，亦無助平息過去處理疫情上的政策失誤及混亂。民建聯主席李慧琼則認為，因為社會經濟過去半年已受社會運動及疫情影響，政府能帶頭與市民共度時艱是應該做的。至於會否覺得港府今次做法太遲，她說新加坡宣布減薪後已經有不少人廣傳，認為「如果能早點做，市民感受會更深」。

身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀則稱，完全支持特首，帶領問責官員及行會成員一同減薪，認為能夠展示與市民共進退決心，而問責官員薪酬與私人企業等比較不算高，但認為官員應有更崇高使命，不應純為薪酬工作。

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