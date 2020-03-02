【On Call 36小時】馬國明首封大馬視帝之作　楊怡羅仲謙拍劇定情　

▲ 馬國明、楊怡、羅仲謙及黃智雯等主演的《On Call 36小時》重播。

《On Call 36小時》於今晚（3月2日）深宵重播！《On Call 36小時》此經典醫療劇於2012年首播，由馬國明、楊怡、羅仲謙及黃智雯等主演，故事講述一班公立醫院實習醫生如何在36小時內爭分奪秒救人。

《On Call 36小時》當年播出不但取高收視，更成羅仲謙跟楊怡的定情作。男主角馬國明更憑劇中醫生角色「一件頭」，奪得大馬視帝寶座。

撮合楊怡謙仔

楊怡跟羅仲謙拍攝《On Call 36小時》而定情，劇裡羅仲謙飾演的「楊沛聰」暗戀楊怡飾演的「魚仔」，戲裡的楊怡未有被打動，戲外二人卻譜出一段姊弟戀，起初戀情不被外界看好，最終修成正果，二人於2016年結婚，更於今年2月13日宣佈造人成功。

當年拍攝《On Call 36小時》時，羅仲謙早已對楊怡有好感，更以買宵夜為名，借意陪女方開工。而楊怡其後於電台節目中直言，估不到緣份來得這麼快，她說：「都不知何解會睇中他，真是好奇怪，因為我們是風馬牛不相及的人，大家都覺得我跟馬明最夾，但因為這套劇而開始了人生新一頁。」

而謙仔亦感謝監製潘嘉德撮合了二人，謙仔說：「拍這套劇我攞了獎，又多了個老婆。」

▲ 羅仲謙於劇裡有騷肌場口。(電視截圖)

馬國明封大馬視帝

8年前馬國明憑著於《On Call 36小時》飾演暖男醫生「一件頭」而人氣急升，於第24集中，他向「魚仔」(楊怡飾)求婚那一幕令人動容。

▲ 馬國明當年憑著「一件頭」此角而人氣急升。

而馬明更憑此劇於《萬千星輝頒獎典禮2012》奪得「我最喜愛的電視男角色」，以及於「星和無綫電視大獎2012」奪得「我最愛TVB電視男角色」，成為「大馬視帝」。

入行21年的馬明飾演醫生達11次之多，被喻為「非醫護界人員但做得最多次醫生的男人」，不過醫生角色似乎好旺他，今年初他同樣憑《白色強人》醫生角色「唐明」封視帝。

收視理想

當年《On Call 36小時》的大結局平均收視達37點，最高收視39點，成為無綫2012年全年最高收視的大結局，更再次掀起醫療劇的熱潮。

▲ 《On Call 36小時》為TVB其中一套經典醫療劇。

主題曲受歡迎

由容祖兒主唱的主題曲《連續劇》亦頗受歡迎，即使沒有追劇的觀眾也可能聽過，難怪當年於星和頒獎禮中奪得「我最愛TVB主題曲」獎，劇集重播，大家又可以重溫這首主題曲了。