仁濟醫院16月大女嬰洗澡燙傷致下半身發紅　院方8周內向醫管局交調查報告

仁濟醫院今日（28日）公布一宗住院嬰兒受傷事件，指兒科部一名16個月大住院女嬰於上周五（21日）洗澡時燙傷，導致下半身軀及下肢皮膚發紅，並於同日轉往瑪麗醫院小兒外科部接受治療，現時仍留醫觀察，情況穩定。

仁濟醫院發言人表示，兒科部一名16個月大住院女嬰於上周五洗澡時，甫下水洗澡即哭喊，兩名醫護人員迅速前往查看，女嬰已即時被抱起，下半身軀及下肢皮膚發紅，醫護人員立即為女嬰受燙部位降溫和減輕痛楚，同時通知專科醫生和傷口護理專科護士。兒科專科醫生到達後，詳細診視及評估女嬰臨床情況，再諮詢外科專科醫生圑隊，而傷口護理專科護士為嬰兒評估傷口及敷藥。該院外科專科醫生圑隊遂聯絡瑪麗醫院外科團隊跟進治療。

兒科專科醫生及病房經理於同日中午與女嬰父母解釋有關情況，並致以深切歉意及慰問。為確保女嬰得到全面專科治理，院方在家人同意下，安排女嬰於當日下午由醫護人員陪同，轉往瑪麗醫院小兒外科部接受治理。女嬰現時仍然留醫觀察，情況穩定，正在康復中。院方會與瑪麗醫院小兒外科部緊密溝通，跟進女嬰康復進度，提供一切可行協助。

院方表示非常關注今次事件，事發後已即時透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。該院亦會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過，作出改善建議，以避免再次發生同類事件，將於8周內向醫管局呈交報告。

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