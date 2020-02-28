【齊心抗疫】初創研最新納米抗菌塗層　免費予巴士的士試用

▲ 納米及先進材料研發院有限公司總監李偉文（右3）指，最新納米抗菌塗層採用「菌斥技術」，屬水溶性，不含殺菌劑、重金屬及不依賴紫外線。（陳靜儀攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）來襲，市民衞生意識大大提高，社會各界紛紛研究各種有效消毒防疫措施。香港科學園初創企業加藍公司，與納米及先進材料研發院有限公司，昨日（28日）向傳媒表示，獲政府部分資助，透過2年時間，共同研發出全港首創不含殺菌劑、重金屬的「納米抗菌塗層」，能使細菌不黏附於物件表面，現階段免費給予公共交通工具試用。

納米及先進材料研發院有限公司總監李偉文表示，市面一般納米塗層使用光觸媒及銀離子水方法，依賴紫外線及含有殺菌劑，效能僅持續數小時至數星期，而最新納米抗菌塗層採用「菌斥技術」，屬水溶性，不含殺菌劑、重金屬及不依賴紫外線，使用更安全及能在黑暗環境下發揮功效，並能塗在各類型物件表面，如塑料不銹鋼、家具及玻璃製品等。

塗上後，物件表面會呈光亮，能使細菌如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌，和流行性感冒病毒等，不黏附於物件表面，有效防止細菌停留並傳播，而經數千次洗刷後仍有效。

加藍公司總監李超凡強調，相關品質測試已獲香港標準及檢定中心通過，未來將進一步測試新冠病毒。目前已免費給予部分公共交通工具如巴士、的士試用，將進一步免費推廣至商場扶手電梯、行人天橋，及升降機試用，暫時未有定價。李又透露，整個計劃成本約250萬，政府資助約7成。

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記者：鄧凱文