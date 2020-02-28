林鄭頻視察政府部門　局長行會成員齊落區派口罩

政府公共服務下周陸續恢復，特首林鄭月娥今日（28日）分別消防處，和視察金鐘政府合署預防感染措施；高官及行政會議非官守成員今日也繼續落區派口罩。

特首林鄭月娥今日（28日）在保安局局長李家超和消防處處長李建日陪同下，探訪梨木樹消防局暨救護站，她感謝消防和救護人員一直走在抗疫最前線，日以繼夜為市民提供緊急服務。她及後在政府產業署署長戴淑嬈陪同下，到金鐘政府合署視察大樓，為下周一（3月2日）逐步恢復更多公共服務所實施的預防感染措施。

林鄭月娥說，疫情仍然嚴峻，而且可能維持一段時間。政府會繼續以防疫抗疫為首要任務，但各部門會在盡量減少社交接觸，和做好預防措施的前提下，逐步恢復為市民提供公共服務，希望市民體諒部分公共服務未能完全恢復所帶來的不便，亦呼籲市民配合政府的防疫抗疫工作。

另外，財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日亦先後到中西區和深水埗區，探訪長者及新來港家庭，並向他們派發防疫包和送贈口罩，同時解說政府的防疫工作；行會非官守議員周松崗、林健鋒、湯家驊和劉業強在這兩天都曾先後到屯門大興邨、深水埗白田邨和元朗大旗嶺村探訪長者和派發口罩。

