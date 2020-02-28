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醫管局18區中醫診所新增針灸及骨傷/推拿服務　按次收費120元　3月2日起提供資助中醫門診 (附診所名單)

社會 22:43 2020/02/28

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

醫管局中醫診所：基督教家庭服務中心 - 香港中文大學中醫教研中心(牛頭角)

為配合政府推動香港中醫藥的發展，醫院管理局與非政府機構及本地大學，以三方夥伴協作模式於全港18區設立的中醫教研中心，將於3月2日（星期一）起為市民提供新的政府資助中醫門診服務，並改名為中醫診所暨教研中心（中醫診所）。

在新服務模式下，中醫診所會按籌額向符合資格人士提供政府資助中醫服務。資助服務範圍會由原有的中醫內科門診，擴闊至與治療相關的針灸及骨傷/推拿服務，每項按次收費120元。

而按中醫師臨床判斷，中醫內科門診每次的中藥處方亦會由不多於2劑，增加至不多於5劑。此外，綜援受惠人及75歲或以上的高額長者生活津貼受惠人，可獲豁免收費。

除政府資助的服務外，中醫診所亦會繼續提供現有的非政府資助中醫服務。醫管局表示，中醫藥已成為本港醫療系統的一部分，新服務模式可讓符合資格人士享有更多類型的資助中醫服務。另外，中醫診所仍會繼續為中醫師提供培訓和促進科研發展的機會，以培育更多中醫藥專業人才。

市民可致電18區中醫診所預約服務，亦可瀏覽cmk.ha.org.hk/services/GovtSubsidisedCMServices/

18間中醫診所政府資助中醫服務預約電話及地址：

責任編輯　李志強

中醫師 中醫 治療 診所

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