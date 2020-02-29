【停課不停學】古有鑿壁偷光　今有基層學生到校門及便利店借免費ＷiFi

▲ 浸信會天虹小學一名來自基層家庭的小六生，近日要到學校門口借用WiFi上網學習。

「古有鑿壁偷光，今有在學校門口用WiFi」，長期停課期間，基層大學生以至中小學生，在網上學習上遇到困難的例子比比皆是。

浸信會天虹小學一名來自基層家庭的小六生，近日便因為家中沒有WiFi網絡，一周內有兩至三日要由家中徒步5至10分鐘，到學校門口借用WiFi上網學習。

有官津傳統名校學生亦面對相同困境，迫於無奈到便利店使用限時半小時的免費WiFi。

近日網上亦流傳不少關於大學生使用視像會議軟件Zoom，參與直播課堂時鬧出笑話的帖文。其中上周一開始實施網上教學的中大，便有學生抱怨有家人「亂入」鏡頭或製造噪音造成尷尬場面，甚至因此而被趕出「課室」。

青協uTouch網上青年外展服務社工朱香雄表示，本月接到的輔導個案上升，約三分一與網上學習有關，主要涉及大專生，有窮困學生因家中空間小、背景雜亂及家人嘈吵等，要到後樓梯參與直播課堂，另有就讀廚藝課程的學生，因無法回校實習而感到困擾。

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記者：馮琪雅