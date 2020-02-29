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【停課不停學】全日直播教學「追課程」未必奏效　校長：中小學步伐不同無需盲從成功例子

社會 10:00 2020/02/29

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

浸信會天虹小學校長的馮耀章認為，小學生全日遙距上課不太可行。（資料圖片）

網上直播教學常見於大學遙距課程，但有系統地應用於本港中小學界則是歷來首次，有小學校長認為，未必可以將這套教學模式照搬到所有中小學，不應盲從某些成功例子「追課程」，「中小學有各自步伐，不應別人怎樣說就跟足。」

浸信會天虹小學校長的馮耀章表示，電子學習（e-learning）過往都是輔助性質，用作提升學習效能，至於現時有個別學校提倡「完全跟足時間表」進行直播教學，未必適合其他學校，「遙距教學要成功的話，學習者要好有學習動機，例如已交學費及為了取得證書。」

最近有試過這種「朝8晚3」直播上課模式的中學生向馮耀章反映，課時太長感吃力，若要小學生仿傚全日遙距上課，他認為不太可行，「小朋友在iPad前不可能坐到半小時，平時老師講好多嘢都瞓著，課堂不適宜太長」，他認為要按校情判斷，建議用傳統網上教學模式再混合少許網上直播授課，強調過程要跟不同持分者溝通，按步就班。

他又憶述2003年沙士停課期間仍在私校任教時，都只是印工作紙給學生，形容今次疫情對學界「有危亦有機」，從積極的一面看，相信過後可看到過往多年來推行電子學習的成效。

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記者：馮琪雅

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