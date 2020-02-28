【新冠肺炎】食衞局：四個檢疫中心額外建1250單位　至少需資12億元

▲ 港府正在元朗八鄉少年警訊活動中心，以組裝合成建築方法加建約120個檢疫單位。( 程志遠攝)

港府就新冠肺炎(武漢肺炎 COVID-19）疫情持續，除由日本鑽石公主號郵輪回港的港人送往火炭駿洋邨外，港府亦即將接回滯留武漢等湖北省的港人，檢疫中心將不敷應用，食物及衞生局今晚回覆傳媒，匯報各檢疫中心的增建進度，指當局除借用現有設施作檢疫中心外，亦物色4個地點透過改建和加建工程設置更多檢疫設施，合共提供額外最少1,250個單位，包括：

(一)於鯉魚門公園及度假村內的兩個地方提供檢疫設施：當中約120個於上鯉魚門公園的籃球場加建而成，預計3月初可投入使用；另約230個則於下鯉魚門公園的足球場加建而成，預計可於4月內完成工程；

(二) 於西貢戶外康樂中心的小型足球場加建約100個單位，預計可於4月內完成工程；

(三) 於元朗八鄉少年警訊永久活動中心（少訊中心）的兩個地方提供檢疫設施，當中約80個單位透過翻修現有設施而成，預計3月初可投入使用；另約120個單位則在中心內另一地方透過組裝合成建築方法加建，預計可於4月內完成工程；及

(四) 於大嶼山竹篙灣一幅佔地4公頃的政府土地興建檢疫設施：首階段100個單位預計可於5月內完成工程，餘下最少500個單位可能於7月內完成。

食衞局指，上述改建或加建檢疫設施的工程撥款，當中鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心，以及八鄉少訊中心的翻修工程來自基本工程儲備基金下的整體撥款；竹篙灣和少訊中心新加建單位的工程撥款來自獎券基金。當局在管理和支用基本工程儲備基金款項時，一直嚴格按照財委會的授權行事。目前的授權安排明確清晰、行之有效，讓政府在遵守財委會施加的所有條件或限制的同時，能有效管理基金，確保款項用得其所，達致以基金撥款進行基本工程計劃的目的。政府一向緊守財務原則，以適當項目分目進行所需工程，例如地點、工程性質等。

局方續說，於鯉魚門公園及度假村加建檢疫設施為例，基於疫情發展、設施規模、所需工地範圍等因素，檢疫設施分兩個部分，在不同地點（即上鯉魚門的籃球場及下鯉魚門的足球場）興建，爭取在最短時間內投入使用。每一個部分則按工種，分為土地平整及建築工程兩種不同的工程性質，並以總目705（土木工程）及總目703（建築物）內的工程項目推展。根據整體撥款安排，由於所涉及的各項工程項目的造價預算均低於3,000萬，政府以丁級工程項目建造檢疫設施，故安排符合財務原則及相關程序，適時配合政府的防疫工作及力度。

食衞局指，檢疫設施是政府防疫策略的重要一環，目的是有效防止病毒在社區內傳播和減低市民受感染的風險，以及減低感染後可能面對後遺症的機會。擬建的檢疫設施的相關建造費用屬獎券基金可涵蓋的批核範圍，政府已按程序取得獎券基金諮詢委員會的支持及財政司司長的批准，於本月上旬獲得獎券基金撥款11億元，以支援這些檢疫設施的非經常開支，以便政府可因應疫情的發展，得以迅速和靈活地在覓得的用地上及時啟動有關工程和組件採購的工作。

局方又說，因疫情迅速發展，急需短時間內大量增加檢疫設施，相關部門在取得撥款後須馬上啟動工程和採購工作，故根據政府《物料供應及採購規例》，直接委聘同時具備相關工程（包括土地平整、基礎設施、以及「組裝合成」建築法）經驗及能力的承建商（及其分判商）為部分檢疫設施進行工地平整、基礎設施及建築工程。相關工程的資源安排、工程估算及承建商資料載於附表，而實際開支則要視乎設計細節、工程範疇及合約最終結算。部分工程是在疫情迅速發展下急需短時間內大量增加檢疫設施的背景下，在完全符合特區政府的採購程序和規定直接委聘。就餘下的檢疫設施，若時間許可，政府會進行招標程序。

責任編輯：楊玉珠