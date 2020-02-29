【豪宅曝光】肥媽沙巴豪宅度假歎世界　拍片騷古董傢俬展天台泳池靚景

▲ 肥媽沙巴豪宅曝光。

肥媽（Maria Cordero）早前與丈夫由英國飛往馬來西亞途中，飛機卻意外故障，令經歷生死一刻的肥媽事後爆喊拍片報平安。有驚無險，現在肥媽已經安全到埗，去到馬來西亞沙巴的家度假，更趁空閒拍片在個人社交平台開心share，帶大家參觀他的複式度假屋。

肥媽在Facebook分享自己在沙巴的家時表示，自己一有時間就會與家人一齊去當地渡假。影片一開始，肥媽先介紹飯廳，當中設計以中國風為主，所有的古董傢俬都是她從前清水灣的家搬去的。

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▲ 飯廳以中國風為主。（取自肥媽Facebook）

肥媽愛古董傢俬

肥媽在片段中透露，由於飯廳的古董傢俬等同自己的「嫁妝」，所以一直不捨得出售，因此要找地方安置，因緣際遇下找到現在身處的沙巴豪宅。

去至客廳，便是肥媽丈夫和孫兒們共享天倫的地方，由於客廳鄰近廚房，所以方便孩子們拿零食。

▲ 肥媽也會陪丈夫看高爾夫球。（取自肥媽Facebook）

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▲ 客廳是孩子和丈夫最喜歡待的地方。（取自肥媽Facebook）

肥媽最重視廚房

肥媽自己最喜歡的當然是她的小天地廚房，當中最自豪的便是丈夫為她設計的「平底鑊牆」，為了方便肥媽不用蹲下而找到要用的鍋子。

▲ 廚房是肥媽的天堂。（取自肥媽Facebook）

這個設計在肥媽香港、中山、馬拉的房子也有。

肥媽非常珍重自己的鍋，甚至用首飾和嫁裝形容它們，認為缺少了任何一個鍋子都不會煮飯。

▲ 肥媽非常喜歡丈夫為她設計的「平底鑊牆」。（取自肥媽Facebook）

肥媽的廚房設有微波爐和焗爐，肥媽表示，當孩子和孫兒們聚在一起的時候，微波爐、焗爐加上三個爐頭，便能很快準備好晚餐，是她應付多人聚餐時的秘訣。

▲ 肥媽傳授快速準備晚飯的秘訣。（取自肥媽Facebook）

至於上一層天台，肥媽稱因為怕行樓梯，她必定選擇乘升降機代步。

▲ 肥媽表示豪宅對方的地方不會起高樓。（取自肥媽Facebook）

▲ 肥媽的天台泳池。（取自肥媽Facebook）

肥媽展示天台的泳池時表示，泳池主要都是孫兒們使用，自己主要在天台都是晾衣服，有時可以招呼朋友在旁邊BBQ。

天台看出去盡是開揚翠綠和山景，肥媽指對出就是大學，所以在可預見的將來，不會建高樓大廈，所以不用擔心日後觀景被遮擋。

▲ 肥媽的天台有聊天的空間。（取自肥媽Facebook）

至於這個大馬單位的價錢，肥媽在片中沒有講明樓價，只是不停地表示非常便宜，因為購買時單位未建成：「當時只是爛地。」，所以以超抵價買入，並做按揭供款，她最後十分欣慰地說：「我好彩囉。」

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