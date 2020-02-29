【恐怖茶餐廳】中環茶餐廳賣二手檸檬茶　食客飲完一啖退回餐廳循環再賣

▲ 中環茶餐廳「四季常餐」賣二手檸檬茶，食客飲完一啖退回餐廳循環再賣。

新冠肺炎虐肆，大家對個人衛生甚為關注，不敢鬆懈。有多名專家多次強調，新冠肺炎可透過飛沫傳播，大家出外時都會戴上口罩，慎防染病。然而有中環茶餐廳卻在此時此刻售賣二手檸檬茶，令人大為驚訝。有網民本月26日在Facebook 群組公開指，位於中環的「四季常餐」茶餐廳售賣二手凍檸檬茶，網民當日「柯打」一杯凍檸檬茶走甜，但飲下去時覺得「勁甜」，於是叫侍應退回，要求更換。

帖文指，當時侍應取回該杯凍檸檬茶後，但卻放進一個黑色雪櫃中，但其後再從雪櫃取回同一杯檸檬茶給下位客人，對方亦飲了一口。該網民立刻與侍應理論，但對方態度惡劣，並聲言﹕「咁你想點，係咪要我成櫃茶扔曬佢」，又指不知道網民已飲過該杯凍檸檬茶。

不少網民直呼恐怖，又指在新冠肺炎下，不明白侍應為何要這樣做，更聲言以後都不敢再幫襯。

事後四季常餐在fb回應指，對不起客人及香港市民。聲明指，四季常餐威靈頓街分店發生的事宜，經過管理層了解事件及翻看CCTV，認為要為該等嚴重失誤負上全責，該種失誤是完全不能接受的。

在此，我們向四季常餐的客人及香港市民致歉。管理層正在認真處理事情，並正在作出相對措施，如改善出餐流程和加強同事的服務及培訓，防止再有類似事情發生。

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