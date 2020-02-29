【自私行山】大學生自發山徑執垃圾　無品行山人士求帶垃圾落山︰我掉在山都是你們執

▲ 近日有學生自發到山徑執垃圾，卻遇上無品的行山人士遞上垃圾，要求他們把垃圾帶下山。

在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐下，市民外出都戴上口罩防疫。為了呼吸新鮮空氣，不少人選擇在假日郊遊行山，因而郊外或山徑都擠得水洩不通，其中有欠缺公德心人士在郊外遺下垃圾。近日有學生自發到山徑執垃圾，卻遇上無品的行山人士遞上垃圾，要求他們把垃圾帶下山。

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有行山人士為打卡

昨日（28日）綠惜地球於Facebook專頁發帖文指，他們收到一位大學教職員朋友傳來的真人真事。事緣早前這位大學教職員的學生響應網上山徑執垃圾行動，幾位同學相約一起去到屯門千島湖，當日雖然是平日，但遊人眾多「旺過旺角」。

正當這群大學生努力執拾垃圾的時候，卻遇上了一些行山人士。據他們形容，這班行山人士包括穿上行山裝束打卡的美女，以及中年太太，她們全操流利廣東話。

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道德綁架公德義工

這些行山人士把垃圾遞給大學生，大學生笑說「自己垃圾自己帶走下山」，她們竟然回應︰

如果我現在把它掉在山徑，到時都是你們執吧……

大學教職員深感，她們以「粗劣的語言、卑鄙行為去道德綁架一些有公德心的義工」，令他們相當氣憤。

帖文寫道，最後大學生們背了兩大袋垃圾落山，當中全是膠樽、口罩、紙巾、煙頭等。文末hashtag「打扮靚又點」、「人格真係好重要」，更呼籲市民不要做亂拋垃圾的行山人士。

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責任編輯︰駱秀玲