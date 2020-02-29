【新冠肺炎】楊潤雄：至少3名應屆DSE考生滯留湖北省　港府將派包機接載回港

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎（武漢肺炎）未止，全港學校將停課至4月20日，中學文憑試(DSE)將如期於3月27日開考。教育局局長楊潤雄今(29日)表示，屆時復課與否仍需密切留意疫情發展，又提及DSE開考時須提供足夠安全環境予考生，目標是考生間的距離達1.8米，現時有至少3名應屆考生滯留湖北省，港府將派機接載回港。

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教育局早前公布延長停課，最早會於4月20日復課，局長楊潤雄今早出席商台節目時表示，屆時是否復課仍需密切留意新冠肺炎疫情發展、學校準備工作及社會防疫物資是否足夠。他又明白停課期間學校在傳授科目知識上有困難，但相信學生可透過做家務、閱讀中學習，並會讓學校決定暑假期間是否需要補課。

他又提及下月27日開始考文憑試，認為須有足夠安全度環境予考生考試，由於考試期間仍然停課，可以盡用課室空間拉闊考生空間，而是考生間目標距離為1.8米，雖每間學校環境有不同，不能一定做到，但至少會有超過1米距離；又稱考慮種種因素後決定下月27日開考，令放榜以至外地升學等可維持原有安排。

楊潤雄透露，目前有3名應屆文憑試考生滯留湖北省，又相信數目會有更多，政府最快下周會派出包機接載滯留港人回港；至於文憑試考生會否乘第一班包機回港，他稱視乎實際情況，但相信滯留考生將屬較高優次。

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考評局秘書長蘇國生則指，若文憑試考生因需要強制隔離、未能返港或身體原因而未能參加考試，考評局會按既定機制，參考考生在校成績，及校內其他學生的成績等，評估其文憑試成績；又稱考務人員及考生均需量度體溫，同時申報身體狀況及過去14日有否到過內地，若申報錯誤將作為違反考試規則處理。

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責任編輯：陳正怡