何文田護老院八旬婦疑遭院友笠頭 送廣華醫院搶救後不治 社會 10:52 2020/02/29 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向 ▲ 何文田護老院一名八旬老婦疑遭院友用膠袋笠頭，送往廣華醫院搶救後不治。（資料圖片） 何文田一家護老院發生命案。一名83歲老婦今晨（29日）疑遭女院友用膠袋笠頭，其後陷入昏迷，送往廣華醫院搶救後終告不治。 事發於何文田窩打老道一間護老院，今日清晨職員報案，指一名女院友用膠袋笠住一名83歲老婦頭部。救護人員接報後到場，將已經昏迷的老婦送往廣華醫院搶救，惟最終不治。 據悉，死者頭部有傷痕，警方正封鎖現場調查。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 葵涌30歲女子垂繩逃離護老院 大嗌：死都唔返上去 11:56 2019/03/29 葵涌30歲女子垂繩逃離護老院 大嗌：死都唔返上去 土瓜灣護老院兩院友疑爭執 有人被淋滾水咀耳灼傷 14:17 2019/06/11 土瓜灣護老院兩院友疑爭執 有人被淋滾水咀耳灼傷 涉護老院向職員淋腐液 84歲老翁被控傷人仍留院 15:17 2020/01/28 涉護老院向職員淋腐液 84歲老翁被控傷人仍留院 廣華醫院 何文田