何文田護老院八旬婦疑遭院友笠頭　送廣華醫院搶救後不治

▲ 何文田護老院一名八旬老婦疑遭院友用膠袋笠頭，送往廣華醫院搶救後不治。（資料圖片）

何文田一家護老院發生命案。一名83歲老婦今晨（29日）疑遭女院友用膠袋笠頭，其後陷入昏迷，送往廣華醫院搶救後終告不治。

事發於何文田窩打老道一間護老院，今日清晨職員報案，指一名女院友用膠袋笠住一名83歲老婦頭部。救護人員接報後到場，將已經昏迷的老婦送往廣華醫院搶救，惟最終不治。

據悉，死者頭部有傷痕，警方正封鎖現場調查。

責任編輯：陳梓蔚