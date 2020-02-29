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【廿四孝爸爸】徐榮兒子往海外追足球夢　無懼疫情陪囝囝赴英國面試

娛樂 12:29 2020/02/29

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

徐榮與太太陪子飛英國考入學試。

新冠肺炎（武漢肺炎）自肆虐，全球都受疫症影響，不少人更怕交差感染而不敢乘飛機。不過廿四孝爸爸徐榮，為了陪長子徐朗到英國學校做體能測試面試，無懼疫情，與太太一同陪子搭飛機。

早前農曆新年期間，徐榮與太太陪同大仔徐朗到英國學校做升學測試。本來此行會一家4口同行，可是受新冠肺炎影響，細女包包如長時間戴口罩會令面部敏感，所以未有同行。

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徐榮兒子早前已獲學校初步取錄。（Instagram圖片）

徐榮陪子赴英國

徐榮在社交平台分享不少此行英國遊的照片，並寫道：「陪伴哥哥去追尋夢想！希望您繼續為自己目標努力前進。」

原來13歲的徐朗一直夢想赴英國升學並加入當地球會，希望為未來做職業球員鋪路，而此行目的都是為大仔到英國升學做好準備。

徐榮與兒子到現場看英超賽事。（Instagram圖片）

早前，徐榮已把兒子的成績交到當地心儀學校，並獲接納。此次出行，是特地到學校進行體能測試，若順利通過便可於今年9月正式入讀該校。

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做完正經事，一家人都不忘四出遊覽，除到著名景點外，又到現場睇英超，並約朋友聚餐，行程非常豐富。

細女包包因疫情問題未有同行。（Instagram圖片）

雖然細女包包未有同行，但徐榮就特意在英國買大份禮物以彌補女兒，真是一名廿四孝爸爸！

徐榮與太太結婚多年，育有一子一女，兩兄妹的感情非常要好，徐榮亦不時在社交平台貼出兄妹互動照，及一家4口的出遊照，非常幸福溫馨。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

演員 娛樂人物職業 徐榮 爸媽心聲 海外升學 英國 武漢肺炎 新冠肺炎 娛樂行業

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