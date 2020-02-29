【新冠肺炎】陳茂波指官員捐薪直接令人受惠　楊潤雄形容非為搏掌聲

▲ （經濟日報資料圖片）

因應新冠肺炎疫情未止，港府早前成立抗疫基金，協助受疫情影響的業界和市民，而港府昨宣布行政長官及所有政治任命官員均將一個薪酬全數捐予香港公益金作慈善用途。教育局局長楊潤雄解釋有關決定是願意與巿民共度時艱。至於為何不減薪，財政司司長陳茂波則稱，捐薪可直接令人受惠，具雙重意義。

財政司司長陳茂波今早接受港台《星期六問責》訪問時稱，預算案後聽到市民意見，有見經濟環境困難，為表示共度時艱，遂決定捐出一個月薪金。至於為何不是減薪，他解釋捐出一個月薪金，薪酬總額都會減少，而社會上有很多不同需要，捐出薪金可以直接令人受惠，具雙重意義。

就新加坡早前亦宣布官員減薪一個月，陳茂波認為本港與新興做法只是巧合，強調港府一直有相關想法，只是近日討論增加而下決定。

教育局局長楊潤雄今早接受電台訪問時亦稱，問責班子決定捐出一個月薪金是昨日決定，形容是很容易及很快做出的決定，目的是要表現問責班子願意與全港巿民共度時艱；強調做法並非為搏掌聲，只是從心出發，希望利用資源投入社會幫助有需要的人。

另外，對於港府早前早前成立抗疫基金，當中約9億元將用作增加學生津貼1000元，楊潤雄稱，學生津貼增加1000元至3500元，首批款項昨日已批出並會分階段發放，涉及萬多人，相信有部分學生已經收到有關津貼；又稱政府抗疫基金及預算案都有幫助整體社會的紓困措施，不同人士及行業都受到不同程度幫助，適當時候會再看社會需要。

他提及，今年預算案教育整體撥款雖較去年少135億，惟去年已一次過注資200億予高等院校研究基金，而經常性撥款較去年多72億元，形容是頗大數目，顯示政府對教育的長遠承擔。

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責任編輯：陳正怡