【解剖報告】內地首份新冠肺炎死者解剖報告曝光　病變聚焦肺部有大量黏稠分泌物

▲ 內地首份解剖報告曝光，死者肺部損傷明顯呈斑片狀，可見灰白色病灶及暗紅色出血。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，已導致2,835名中國人死亡。湖北當局近日為第一位因受感染而死亡的病人進行解剖，並發表首份解剖報告，其中提到病變聚焦肺部，肺區有大範圍灰白、暗紅色班點，切開有大量黏稠的分泌物從肺泡內溢出！

新冠肺炎首份解剖報告

在《法醫學雜誌》2020年2月第36卷第1期上，《新型冠狀病毒肺炎死亡屍體系統解剖大體觀察報告》（簡稱《報告》）屬預印版，由湖北省司法鑑定協會會長、華中科技大學同濟醫學院法醫系教授劉良撰寫。

病例為一名85歲男性，1月因突發腦梗死入院，入院第13日確診新冠肺炎，15日後死亡，臨床診斷死亡原因為「新型冠狀病毒肺炎、呼吸衰竭」。團隊在他死亡後12小時內進行解剖。

TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

大量黏稠分泌物從肺泡溢出

《報告》中寫到，這名死亡肺部損傷明顯。新冠肺炎主要引起深部氣道和肺泡損傷為特徵的炎性反應，炎性病變以左肺較為嚴重，肺部呈斑片狀，失去肺固有的海綿感，切面有大量黏稠分泌物從肺泡內溢出。

▲ 《報告》中寫到病變以左肺較為嚴重，肺部呈斑片狀，有灰白色病灶及暗紅色出血。（圖片來源：微博）

新冠肺炎的病理特徵與SARS和中東呼吸綜合征（MERS）患者出現的病理特徵非常類似。不過新冠肺炎患者肺部的纖維化及實變不及SARS導致的嚴重，但滲出性反應較SARS明顯，認為可能與患者由確診到死亡僅15日，病情較程有關。

TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

另外，國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鐘南山之前亦提過，新冠肺炎患者小氣道中黏液非常多，粘稠度很高，阻礙氣道通暢，造成感染，目前小氣道清除黏液是重要研究物件。

集中攻擊肺區 無損其他器官

《報告》又發現胸腔積液量不多，淡黃色清亮液體，未見大量胸水產生。右側肺與胸膜重度黏連，或因出現感染性胸膜炎，未知是否與死者有冠心病、心絞痛病史有關，心肌及心外膜是否存在與病毒感染相關的損害，有待進一步研究。

【新冠肺炎】醫院細菌多染病風險高 腫瘤科醫生分享癌症病人防疫須知

責任編輯：羅嘉欣