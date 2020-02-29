  • 25°C
香港時間 : 2020229日 (週六) 14:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【法證先鋒IV】監製梅小青取消飯局　寄望榮休作大結局取40點收視

娛樂 12:05 2020/02/29

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

《法證先鋒IV》監製梅小青寄望大結局可以有40點收視。（經濟日報圖片）

《法證先鋒》系列的監製梅小青上接受電台訪問，講到《法證先鋒IV》是她的退休作，有否寄望突破個人收視紀錄，小青姐坦白說：「應該幾難，《宮心計》去到50點。不過她表示希望《法證先鋒IV》大結局可以有40點，但強調：「現在最緊要香港快些健康，個個健康，收視是其次。」

梅小青並表示，原本有考慮過設飯局與演員一齊睇《法證先鋒IV》大結局，可是現在疫情下，已決定取消飯局，但是仍然想與一眾演員齊在3月27日看《法證先鋒IV》大結局，笑言：「齊齊洗手睇，衛生為先，好想睇到結局尾有自己個名，否則有點遺憾。」

《法證先鋒IV》早前記招，眾演員穿上小青姐喜歡的紫色，令她驚喜。（視覺中國）

她透露，原本有考慮過設飯局與演員一齊睇大結局，可是現在防疫下，只好已取消不食飯，但仍想與演員一同看3月27日結局：「想齊齊洗手睇，衛生行先，好想睇到結局尾有自己個名，如果唔係都有少少遺憾。」她知道機會很微，但仍望可以齊齊睇，咁就係完美大結局！

問及要退休會否覺得不捨？她坦言：「不捨得，會無端端有點情緒。演員好好，前兩天做宣傳，見他們都穿紫色衫，因為我好鍾意紫色，原來他們預先夾好，很感動，多謝大家心意。演員合作完了成為好朋友，感恩遇到他們。」

撰文 : TOPick柴犬出動

法證先鋒 梅小青 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 演員 電視劇 TVB

最高瀏覽

【轉數快派錢】 轉數快更快收到派錢10,000元　5間銀行轉數快申請步驟
15:02 2020/02/28
【轉數快派錢】 轉數快更快收到派錢10,000元　5間銀行轉數快申請步驟
【冷血狠母】2歲女尿床狠母按頭落浴缸溺斃　曾有毆打兒子前科判監18年
12:01 2020/02/28
【冷血狠母】2歲女尿床狠母按頭落浴缸溺斃　曾有毆打兒子前科判監18年
【日本實驗】鄉村少女入住東京豪宅50日的外表變化　結果令節目主持人十分驚訝
13:52 2020/02/28
【日本實驗】鄉村少女入住東京豪宅50日的外表變化　結果令節目主持人十分驚訝