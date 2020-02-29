【財政預算案2020】陳茂波：開支增長進入整固期　樓市撤辣言之尚早

▲ 財政司司長陳茂波指，政府開支增長進入整固期，另外樓市撤辣招言之尚早。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（29日）出席電台節目後指，今年推出一系列利民紓困措施後，港府開支增長會進入整固期，未來的新政策投放的資源，「出手」可能較低。

對於樓市，陳茂波認為現時成交量、失業率、按揭比例亦低，樓市出現斷崖式下滑機會微。另外，他認為現時樓價高企，非市民可負擔，「撤辣」是言之尚早。

責任編輯：陳梓蔚