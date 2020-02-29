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【財政預算案2020】陳茂波：開支增長進入整固期　樓市撤辣言之尚早

社會 12:18 2020/02/29

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

財政司司長陳茂波指，政府開支增長進入整固期，另外樓市撤辣招言之尚早。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（29日）出席電台節目後指，今年推出一系列利民紓困措施後，港府開支增長會進入整固期，未來的新政策投放的資源，「出手」可能較低。

對於樓市，陳茂波認為現時成交量、失業率、按揭比例亦低，樓市出現斷崖式下滑機會微。另外，他認為現時樓價高企，非市民可負擔，「撤辣」是言之尚早。

責任編輯：陳梓蔚

 

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