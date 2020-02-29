【財政預算案2020】陳茂波：開支增長進入整固期 樓市撤辣言之尚早 社會 12:18 2020/02/29 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向 ▲ 財政司司長陳茂波指，政府開支增長進入整固期，另外樓市撤辣招言之尚早。（資料圖片） 財政司司長陳茂波今日（29日）出席電台節目後指，今年推出一系列利民紓困措施後，港府開支增長會進入整固期，未來的新政策投放的資源，「出手」可能較低。 對於樓市，陳茂波認為現時成交量、失業率、按揭比例亦低，樓市出現斷崖式下滑機會微。另外，他認為現時樓價高企，非市民可負擔，「撤辣」是言之尚早。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 預算案大手筆派1200億紓困 陳茂波民望急升近17分至43.5分 17:32 2020/02/27 預算案大手筆派1200億紓困 陳茂波民望急升近17分至43.5分 【財政預算案2020】邱騰華形容訪港旅客數字跌至「冰點」 盼撥款重建本港商業樞紐信心 15:23 2020/02/28 【財政預算案2020】邱騰華形容訪港旅客數字跌至「冰點」 盼撥款重建本港商業樞紐信心 【財政預算案2020】陳茂波憂派錢予非永久居民 易引起社會爭議 今日 11:33 【財政預算案2020】陳茂波憂派錢予非永久居民 易引起社會爭議 財政預算案 電台節目 陳茂波 財政司 失業率 樓價 紓困措施