【道德爭議】2,400隻猴子被注射病毒研發新冠肺炎疫苗　網民︰人類惹的禍要由動物承受

▲ 有報道指數千隻猴子被注射病毒做實驗，以研發新冠肺炎疫苗，有網民批評「人類惹的禍要由動物承受」。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情席捲全球，多國科研人員正致力研發治療新冠肺炎的疫苗。有報道指數千隻猴子被注射病毒做實驗，作為找出對抗新冠肺炎疫苗之用，引發道德爭議，有網民批評「人類惹的禍要由動物承受」。

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猴子被注射病毒做實驗

據英國《鏡報》（Mirror）報道，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）已將中東呼吸綜合症冠狀病毒（MERS）注射在2,400隻猴子身上，之後研究人員給予牠們實驗性抗病毒疫苗，以測試效果。

MERS的症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促，更會引發肺炎、器官衰竭和敗血性休克。世界衛生組織指，此病毒造成約35%確診者死亡。美國國立衛生研究院（NIH）經過實驗後，已找到對抗病毒的疫苗，有機會避免猴子受感染。

由於MERS與新冠肺炎病毒有相似之處，科研人員認為如成功研發對抗MERS的疫苗，將可能成為治療新冠肺炎的疫苗。

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英國每年3千猴子用作測試

用作實驗的一組猴子在被MERS感染前24小時，接受藥物治療。另一組猴子在感染後約12小時接受疫苗接種，還有一組則未接受任何治療。

然後科研人員觀察牠們6天，結果發現那些感染前24小時獲藥物治療的猴子，並沒有任何症狀。至於受感染後接種疫苗的猴子，牠們肺部的損害比沒接種疫苗的猴子少。

英國防止虐待動物協會（RSPCA）估計每年有數千隻猴子被用於研究和測試，該會指︰

在英國，每年約有3,000隻猴子被用作研究和測試，其中大部分用於開發和測試潛在人類藥物和疫苗的安全性及有效性。

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責任編輯︰駱秀玲