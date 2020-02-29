【新冠肺炎】蘇國生：因檢疫缺席DSE可按校內成績評分 社會 12:58 2020/02/29 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向 ▲ 考試及評核局秘書長蘇國生指，如考生因檢疫缺席DSE考試，可按機制以校內成績評分。（資料圖片） 中學文憑試將至，新冠肺炎（武漢肺炎）的持續，令考生和家長關注考試安排。考試及評核局秘書長蘇國生今早（29日）在電台節目表示，如有考生因需檢疫而未能赴考，會按機制以其校內成績和其他同學成績等，估算他的文憑試成績。 蘇國生今年會作特別安排，將最高的第4級升至第5級，相信對同學升學無大影響。他又提醒考生在家溫習時應每日量體溫，和申報有無病徵，如申報錯誤，將作為違反考試規則處理。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 全港學校最快4月20日分階段復課 中學校長會：有助學界集中資源應付DSE開考 22:30 2020/02/25 全港學校最快4月20日分階段復課 中學校長會：有助學界集中資源應付DSE開考 【財政預算案2020】政府明年續為文憑試考生代繳考試費 料4至5萬名考生受惠 13:08 2020/02/26 【財政預算案2020】政府明年續為文憑試考生代繳考試費 料4至5萬名考生受惠 【財政預算案2020】社會事件及疫情雙重打擊下教育開支佔比減少 教聯會表示理解 17:24 2020/02/26 【財政預算案2020】社會事件及疫情雙重打擊下教育開支佔比減少 教聯會表示理解 DSE 新冠肺炎 肺炎 中學 電台節目 武漢肺炎