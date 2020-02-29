【新冠肺炎】蘇國生：因檢疫缺席DSE可按校內成績評分

▲ 考試及評核局秘書長蘇國生指，如考生因檢疫缺席DSE考試，可按機制以校內成績評分。（資料圖片）

中學文憑試將至，新冠肺炎（武漢肺炎）的持續，令考生和家長關注考試安排。考試及評核局秘書長蘇國生今早（29日）在電台節目表示，如有考生因需檢疫而未能赴考，會按機制以其校內成績和其他同學成績等，估算他的文憑試成績。

蘇國生今年會作特別安排，將最高的第4級升至第5級，相信對同學升學無大影響。他又提醒考生在家溫習時應每日量體溫，和申報有無病徵，如申報錯誤，將作為違反考試規則處理。

責任編輯：陳梓蔚