【星二代】關禮傑為女兒入行牽線　碩士畢業大女智慧與美貌並重

▲ 關禮傑希望有機會和大女Fabienne在真人騷亮相。

現年58歲的關禮傑，在1990年與任職航空公司的梁安娜（Anna）結婚，二人育有兩位寶貝女Fabienne和Franziska。當兩，在英國教育碩士畢業的大女Fabienne對拍劇非常有興趣。

今年25歲的Fabienne曾在2016年參加《香港小姐競選》，甚至和關禮傑表示自己對拍戲非常有興趣。廿四孝爸爸關禮傑並沒作出反對，更聯絡經理人，希望他安排女兒出席品牌活動，嘗試感受娛樂圈的工作模式。

關禮傑更計劃未來和Fabienne參與內地的親子真人騷，或是接拍內地電影，當然一切也在打點當中。

至於關禮傑育兒守則，他認為自己是一個態度非常開放的人，所以從不會對女兒施加限制，讓她們隨自己的方向成長。

▲ 關禮傑與女兒的相處像朋友一樣。（IG圖片）

▲ 關禮傑與太太育有兩位女兒。（IG圖片）

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天之驕女要入行

關禮傑一談及女兒便讚不絕口，由於自己從前在學校的讀書成績很差，曾擔心女兒會遺傳自己。

但大女卻從小是學校的風頭躉，品學兼優，更代表學校拿了不少獎項，令關禮傑非常感恩。Fabienne在英國大學主修讀教育系時，曾到律師事務所當見習生。

▲ Fabienne從小品學兼優。（IG圖片）

▲ Fabienne非常愛好戶外活動。（IG圖片）

後來Fabienne完成英國大學課程後，有一年時間在澳洲的農莊和餐廳體驗工作假期，之後再回到英國升讀碩士。完成學業後，Fabienne亦選擇回港，並向關禮傑透露入行的想法。

關禮傑對於女兒的能力絕對信任，最擔心的只有在成為公眾人物的壓力，要學會承受被每事批評，著女兒有心理準備。

▲ Fabienne從小品學兼優。（IG圖片）

現階段關禮傑與Fabienne同台的機會仍在洽談中，Fabienne亦把握空閒的時間遊歷世界，開闊自己的眼界。

說到兩父女會不會合作拍劇，關禮傑表示暫時沒有打算，希望Fabienne有多點的演戲磨練機會。

▲ Fabienne經常到外地旅行。（IG圖片）

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