【新冠肺炎】內地多個屋苑禁止住戶放狗違者殺無赦　篤灰捕殺小狗每隻奬300元

▲ 內地多個屋苑禁止住戶放狗，居民篤灰捕殺小狗每隻奬300元。

香港確診新冠肺炎的馬主周巧兒，其狗隻對武漢肺炎病毒呈「弱陽性反應」。內地多個屋苑自疫情爆發以來，就開始嚴禁居民放狗，更有屋苑表明發現有人放狗就「一律殺無赦」，協助捕殺狗隻的市民更可領取獵狗獎金。

東莞小區篤灰有獵狗獎金

在微博上流傳一張來自東莞小區的通告，表示為切實做好防疫工作，將會加強狗隻管理，嚴禁市民放養狗隻、放狗及圈養狗隻，如果發現以上行為，一律進行捕殺。該小區更鼓勵市民共同參與管理，凡捕獲一隻放養奇隻，15斤（約20磅）以上的獎勵300元（約335港幣），15斤以下的獎勵200元（約223港幣）。

通告又指，如果有市民牽狗隻在公共場所大小便，會停發當季度股金分紅及環境獎勵金；如屬出租戶狗隻，出租戶都要承擔處罰。

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小區禁止放狗 物業經理打死泰迪犬

此外，內地不少小區以「封閉式管理」禁止居民放狗。本月23日在河北石家莊裕華區星月湖小區，有人舉報小區有遛狗、狗隨地大小便的問題，處理過程中物業經理與業主發生爭執，打死業主所養的兩隻泰迪犬，被質疑「過度防疫」。

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另一名女狗主接受訪問時表示，當日聽到物業經理叫了她一聲，但她未聽清楚就抱着狗往大廈裡面走，物業經理追上，並拿著鋼管打狗，中間沒有任何言語上的溝通。幸好她將小狗緊緊抱實，才未導致傷亡。

負責人之後表示物業經理確實存在過錯，但認為業主未遵守小區禁止遛狗的規定，過錯是由於對方犯錯在先而引起。屋苑已向狗主道歉，並願意賠償，但強調仍然會嚴格作出管理。

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TOPick綜合兩位獸醫黎昌生及麥志豪的意見，得出5種有助寵物防疫的方法：

外出時可為寵物戴上合用的專用口罩，以防舔到污染物

避免與其他狗隻相聚

建議外出時應用狗繩，避免寵物在街道上亂跑到不潔的地方

減少去人多聚集的地方散步

與寵物減少親密接觸

責任編輯：熊詠思