【新冠肺炎】新英倫醫學雜誌刊中大研究：近6成患者無發燒　死亡率1.4%

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情擴散未止，中大醫學院研同多名學者研究內地逾1000名確診患者資料，發現患者受感染後潛伏期為2至7日，逾半患者入院時肺部電腦掃描有磨玻璃樣班塊情況，惟亦有近18%人並無異常情況，死亡率為1.4%，較早前研究少。團隊估計因應部分患者感染後情況輕微及未有求醫，估計真正死亡率或更低。

中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌聯同多名學者分析去年12月11日至今年1月29日，內地30個省市共1099名確診新冠肺炎患者資料數據，當中132名患者留醫武漢金銀潭醫院，整體有3.5%患者屬醫護。患者平均年齡為47歲，不足1%為15歲或以下，23.7%患者本身有至少一種長期病患，包括高血壓、慢阻肺病等。

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確診個案資料經分析後發現，患者感染後潛伏期為2至7日，最普遍症狀為發燒 ，約43.8%患者於入院時有發燒情況；而67.8%患者出現咳嗽，至於肚瀉則並不常見，只有3.8%。86.2%患者入院接受電腦掃描顯示情況異常，包括56.4%患者的肺部電腦掃描顯示有「磨玻璃樣班塊」(ground-glass opacity)情況，51.8%則有雙邊斑駁陰影，83.2%有淋巴細胞減少的情況。

逾千名確診患者中，173名患者入院時情況嚴重，較非嚴重患者平均年長7歲，亦有較多長期病患；而非嚴重患者的放射診斷後，有17.9%完全未見異常情況，比例高於情況嚴重者。

部分非嚴重及嚴重患者分別 非嚴重患者 嚴重患者 數目 926人 173人 年齡中位數 45歲 52歲 同時伴有長期病患比例

-慢阻肺病

-高血壓

-糖尿病 21% 38.7% 0.6% 3.5% 13.4% 23.7% 5.7% 16.2% 胸腔放射診斷有異常

-磨玻璃樣班塊 54.2%

(17.3%) 76.7%

(30%) 胸腔電腦掃描有異常

(磨玻璃樣班塊) 84.4%

(55.6%) 94.6%

(60.5%) 併發症

休克

急性呼吸窘迫综合症 0.1%

1.1% 6.4%

15.6% 平均發病後出現肺炎時間 3日 5日 需深切治療 2.4% 19.1% 留醫日數 11日 13日

研究亦顯示，58%患者獲處方靜脈注射抗生素治療、35.8%奧司他韋、41.3%及6.1%患者需要氧氣治療及呼吸機，且以嚴重患者較多；有204名患者獲處方糖皮質類固醇(Glucocorticoids)，同樣以嚴重患者較多，當中16.2%需深切治療、2.5%死亡。

患者入院後平均留醫12日，逾9成臨床診斷有肺炎、其次為急性呼吸窘迫综合症(3.4%)及休克(1.1%)。

研究指，整體患者有43.9%居於武漢，至於非居武漢患者中，有72.3%曾與武漢居民接觸，包括有逾3成患者曾訪武漢，25.9%並非屬武漢居民，亦未曾與武漢居民接觸。

團隊指結果反映新冠肺炎病毒可致家族感染群組、可由無症狀者傳播及已出現第三代傳播，與近日其他相關研究結果相若，亦不排除出現超級傳播者。

團隊又稱，有8.9%患者可早於病毒性肺炎出現前已確診，甚或不會有病毒性肺炎，認為有需要進一步就新冠肺炎病毒的光譜了解；而與沙士及中東呼吸綜合症不同，不少新冠肺炎病毒患者未有出現發燒症狀，認為如以發燒作監察個案確診定義，將遺漏更多無發燒症狀的受感染人士。

研究顯示死亡率為1.4%，較早前研究少，團隊認為，或與不同研究個案數目及納入研究的確診患者定義不同，又估計因應部分患者感染後情況輕微及未有求醫，真正死亡率或更低。

有關研究已刊於國際權威醫學期刊《新英倫醫學雜誌 》(The New England Journal of Medicine) 。

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記者：陳正怡