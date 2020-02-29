張建宗到訪鯉魚門公園度假村視察增建檢疫單位

▲ 特首林鄭月娥早前亦有訪鯉魚門公園度假村，了解監察檢疫工作及新增檢疫設施工程。（政府新聞處照片）

新冠肺炎疫情未止，鯉魚門公園度假村屬當局其中一個檢疫中心，月初因應疫情發展決定於度假村內空地增建檢疫單位，前日已完成增建118個新檢疫單位。政務司司長張建宗今上午到訪鯉魚門公園度假村，強調檢疫中心是防疫抗疫的重要一環，不單保障需強制檢疫者的健康，亦有助減低市民受感染風險，防範社區傳播疾病。

政府目前共有5間檢疫中心，當中包括鯉魚門公園度假村，因應疫情發展，港府2月初決定於度假村內空地增建檢疫單位，工程於2月3日開展、前天(27日)完成，以「組裝合成」建築法，於少於一個月時間完成增建118個新檢疫單位。過程中動員工地管理人員超過1900人次及建築工人超過9000人次。

政務司司長暨防疫抗疫基金督導委員會主席張建宗於建築署署長林余家慧陪同下，到訪鯉魚門公園度假村，視察即將投入使用的新增檢疫單位。他強調，檢疫中心是防疫抗疫的重要一環，既保障正接受強制檢疫人士的健康，亦有助減低市民的感染風險，防範社區傳播疾病，又感謝建築工程同事努力不懈，於極短時間內建成新單位。

他又提及，防疫抗疫基金督導委員會已在本星期舉行首次會議，相關政策局及部門致力盡快推出各項支援及紓緩措施，呼籲社會各界繼續齊心抗疫。

責任編輯：陳正怡