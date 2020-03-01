【法證先鋒IV】楊潮凱演智障男童騷演技　全靠賢內助28歲上車做業主

▲ 楊潮凱在《法證先鋒IV》演中度智障男童。

TVB劇集《法證先鋒IV》來到單元「水泥童骨案」，故事開首講到與媽媽蘭姨（黎燕珊飾）與失散23年的兒子鄒浩（楊潮凱飾）重聚，之後會捲入一宗水泥藏屍案中。

楊潮凱今次在《法證先鋒IV》扮演的浩仔，是中度弱智人士，在外型及演技上都要花上一定心思演繹。

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演技屢有突破

楊潮凱在新劇《法證先鋒IV》與黎燕珊做一對失散多年的母子，而他所扮的更是一名弱智男童，是演技的一大考驗。

此後，他與媽媽更捲入一宗藏屍案，並將引導記者徐意（湯洛雯飾），向高安（黃浩然飾）剖白妹妹高善失蹤多年的真相。

▲ 楊潮凱近年在不同劇集中屢有突破。（《法證先鋒IV》截圖）

現年35歲的楊潮凱入行近11年，逐漸成熟的演技在劇集中屢有突破。而他最為人熟知的作品就有2011年的《天與地》，扮演陳豪的少年版。之後，他在《EU超時任務》、《再戰明天》、《使徒行者》及《鐵探》中都有亮眼演出。

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見證女兒成長

楊潮凱本是TVB力捧的上位小生，但他在2018年榮升爸爸後，為了陪伴女兒楊心悅成長及爭取更多外闖機會，竟放棄穩定的職業，去年4月與TVB由「親生仔」合約改簽基本藝人合約。

▲ （Instagram圖片）

他曾接受TOPick專訪時表示：「女兒的成長片段比做主角珍貴，我寧願不做男主角都要陪女兒學行。」沒有聘請傭人的他們，兩夫妻每日餵奶、換片、沖涼一腳踢，但仍樂在其中。楊潮凱現時更一收工就回家湊女，目的都是為見證女兒識行識走及成長的每一步，真是一名好爸爸。

28歲已做業主

楊潮凱除是一位好爸爸外，也是一位好老公。他與太太江玉儀由中學便相識，是初戀女朋友。

相戀11年後便步入教堂，而太太更是一位精明的好老婆，對人生大事非常有規劃。

▲ 楊潮凱非常錫囡囡。（Instagram圖片）

在楊潮凱28歲那年，有天太太突然叫「睇樓」，於是他在毫無準備下出街。二人是首次置業，視察一輪後有心水，計算下發現可應付，便立刻落訂。楊潮凱更指「我們好好彩，兩個月後已買不起。」

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