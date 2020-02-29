【神秘14粒】在浴巾上發現臭屁蟲卵　醫生：弄穿蟲卵汁液可致皮膚紅腫發炎

▲ 如發現臭屁蟲卵，最好不要用手直接觸碰，弄穿蟲卵汁液可致皮膚紅腫發炎。

近日天氣溫暖、潮濕，開始帶來不少昆蟲！一名台灣女生在浴巾上發現人稱「14粒」的臭屁蟲卵，即使她已火燒蟲卵並清走，蟲卵第2天又再次出現，令她非常崩潰！醫生指，如弄穿蟲卵，其汁液濺及皮膚會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎，清理時必須要小心。

台女在浴巾發現臭屁蟲卵

台灣一名女網民在Facebook群組「爆怨公社」發文，表示前天（27日）晚上洗澡拿浴巾時，在浴巾上發現多粒青色物體，將它們撥走、火烤壓碎後再重新洗過浴巾，結果昨天（28日）又再出現，令她崩潰地說：

一定要這樣對待我的浴巾？

她叫網民猜猜這些青色物體是什麼，不少人立即認出是荔枝樁象卵，更眼利發現少了一粒！有網民提醒她要將不見了的一粒卵找回來，否則荔枝樁象在家中孵化就糟糕了。

不要直接用手接觸蟲卵

荔枝樁象俗稱臭屁蟲，每次產卵14粒，在香港也會出現，每年在大埔都有大量苦主，被戲稱為「大埔名物」，去年更殺到柴灣。

無尾熊滅蟲服務的李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右，屬於1年1個世代。多數於葉底或樹丫位產卵，不過有時會誤以為窗或衣物是樹葉而產卵，每次產卵一般會誕下14粒。如弄穿蟲卵，其帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎。

【毒蟲來襲】屯門出現大量黑色昆蟲 小朋友被咬手腳耳朵紅腫【附專家解說】

至於如何正確清理「臭屁蟲」卵？李宇軒提醒，如想清理荔枝樁象蟲卵，千萬不要直接用手接觸。正確方法是：

先用打火機燒一燒蟲卵，令蟲卵的殼變硬

這時蟲卵應已死亡，可以戴上膠手套清走

如果蟲卵產在衣物上：

戴上手套慢慢、小心清理，盡量不要弄穿蟲卵

清理後再清洗一次衣物

如果遇到臭屁蟲卵而不處理，蟲卵將會孵化。孵化成臭屁蟲後，雖然不會咬人，但李宇軒指如果臭屁蟲受驚嚇，或會噴刺激性物質，從而燒傷皮膚，所以即使已經成蟲，都要用滅蟲劑消滅牠們。

皮膚科專科醫生史泰祖曾接受TOPick訪問時表示，由於臭屁蟲分泌出來的汁液有一定的刺激性，倘若皮膚或眼睛被濺中或會令皮膚敏感和紅腫引致發炎。所以如被汁液濺中，記得第一時間以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

臭屁蟲每次產卵14粒 汁液入眼可致盲？

責任編輯：王俊賢