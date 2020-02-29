【前夫再婚】羅霖前夫無懼疫情行禮　 劉坤銘再婚娶女青總幹事

▲ 羅霖前夫劉坤銘再婚。

羅霖前夫劉坤銘，今日（2月29日）於灣仔一間教堂，迎娶現任香港基督教女青年會總幹事楊建霞（Yvonne）為妻，二人無懼新冠肺炎（武漢肺炎）疫情低調行禮。

有傳媒報道，Yvonne身穿透視貼身婚紗與劉坤銘挽手步入教堂完成宣誓儀式，因應新冠肺炎疫情，全場來賓均帶上口罩，現場以紫色為主，紫白色花作襯托。

▲ 劉坤銘今日再婚。（經濟日報照片）

據悉劉坤銘與Yvonne在一次慈善的活動上認識，劉坤銘接受傳媒訪問曾力讚女友「有特別的地方」，如今二人終於結成夫妻。

與前妻羅霖育有三子

劉坤銘於2013年和羅霖結束18年的婚姻，離婚後二人協議共同擁有三個兒子撫養權。雖然之後曾傳出家暴和追討贍養費而對薄公堂，但現時已經達成和解。

▲ 羅霖與三位兒子感情甚好。（取自羅霖IG）

54歲羅霖素來有「美魔女」的封號，羅霖經歷婚姻失敗後沒有自暴自棄，除了在數年前復出拍攝尺度頗大的電影《愛尋迷》外，更曾推出寫真盡展她的美貌和身材，現時參與電視劇演出，持續活躍在演藝圈中。

▲ 羅霖曾與J君拍下婚照。（網上圖片）

早前羅霖曾與小鮮肉男友J君更曾拍過婚照，但最終關係沒再進一步。問及與J君的感情事，她卻斬釘截鐵說：「與他一直是朋友關係，一直沒承認他。因我要照顧三個兒子，要面對很大的公眾壓力，尤其是經濟壓力，故一直不想再投入一段感情，開心時固然甜蜜，但不開心時不想再承受多一件事。」

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