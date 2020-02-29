四年一閏非恆常　邊年會有偽閏年

▲ 天文台指下週中期沿岸地區有幾陣雨，天氣清涼；下周四預料最低氣溫16度，其後會續步回暖。（資料圖片）

今日是4年1遇的2月29日，雖然大家自小已經習慣4年1閏，但又可知為何每4年會有1次2月29日？

天文台教路，原來2月29日是古羅馬人的傑作，據記載，古羅馬原本一年只有10個月，每個月有30或31日，由現時的3月至12月結束，並無1月和2月。

後來國王「努瑪龐皮留斯」決定採用新曆法，由於當時古羅馬視雙數為不吉利的數字，所以國王努瑪決定將日數為雙數的月份，均減少1天，變為29日；並加入1月和2月，令曆法總日數增加至355日。

但是地球圍繞太陽一週其實有365又4分1日，如沿用以上曆法，數年後季節和月份就會錯配。

所以時至公元前46年，凱撒大帝重整曆法，稱為「儒略曆」，在不同月份加入合共10日，令一年有現時的365日。然而，由於一年有365又4分1日，所以凱撒大帝規定「每四年一閏」，每4年在2月加上一日，貼近現時曆法。

但其實「每四年一閏」亦非正確算法。地球圍繞太陽一週其實並非準確的365又4分1日，而是365.2422日，若永遠保持「四年一閏」，每400年就會多出3日。

因此後來教宗「格列高里十三世」在1582年再次修改曆法，在原先曆法上加入一條規矩：

公元年數被4除盡的就是閏年；但如被100除盡，而未能被400除盡的就並非閏年，例如1700年、1800年和1900年就非閏年。

曆法修改後，平均每年長365.2425日，與正確的365.2422日更貼近，亦成為了現時我們沿用的「格列高里曆」了。

即將踏入3月，天文台指一股海洋氣流會在明日（3月1日）持續為廣東沿岸帶來溫暖潮濕的天氣。預料一股清勁的東北季候風會在周一（3月2日）抵達華南，該區天氣開始轉涼。受季候風補充影響，下週中期沿岸地區有幾陣雨，天氣清涼。下周四預料最低氣溫16度，其後會續步回暖。

責任編輯：陳梓蔚