【新冠肺炎】學生被噴次氯酸水消毒雙手發炎疼痛　老師︰濃度很低沒問題

▲ 台灣一名媽媽分享，女兒的幼稚園老師每天為學生噴次氯酸水消毒，以致女兒雙手發炎疼痛。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，大小朋友出入都多用消毒用品清潔雙手，以免沾上細菌病毒。台灣一名媽媽分享，女兒的幼稚園老師每天為學生噴次氯酸水消毒，以致女兒雙手發炎疼痛，媽媽多次向老師反映，老師卻說「濃度很低沒有問題」。

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女兒雙手又紅又痛

這位身為醫療人員的媽媽於Facebook群組「爆怨公社」發文指，自新冠肺炎出現以來，幼稚園老師每天都幫學生噴手消毒。其後媽媽發現女兒的小手愈來愈紅，於是她向老師了解究竟幫小孩噴什麼，原來是次氯酸水。她告訴老師︰

次氯酸水可以拿來做環境消毒，但是不適合用在皮膚上。

老師卻說「我們濃度調的很低沒有問題」，媽媽解釋次氯酸含化學成分，不適合接觸皮膚，老師繼而表示他們只是用鹽加水噴手而已。

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醫生︰患上接觸性皮膚炎

媽媽只好請老師不要再幫她的女兒噴手，但數天後女兒的手愈來愈嚴重，還出現傷口。女兒洗澡時一直哭說很痛，於是媽媽帶她去看醫生。醫生說：

最近有很多小朋友的手都是相同症狀來求診，就是接觸性皮膚炎，也就是接觸太多這些消毒液了。

媽媽再三跟老師溝通，向他強調次氯酸水不適合用在皮膚上，結果老師回覆指，他們的次氯酸水是鹼性的，可以安心使用。媽媽只能抱怨︰

不適合就是不適合，到底幼稚園為什麼一定要用這個噴手上⋯⋯

次氯酸與漂白水同樣含次氯酸鈉消毒成份，一般用於環境及家居消毒殺菌上。

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責任編輯︰駱秀玲